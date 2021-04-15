Çavuşoğlu KKTC'ye geldi

Ercan Havaalanında Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu tarafından karşılanan Çavuşoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve siyasi partilerin başkanları ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek olan 5+1 gayri resmi toplantı öncesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi.

Çavuşoğlu, İsviçre'nin Cenevre kentinde 27-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 5+1 gayri resmi toplantı öncesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi. Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli davamızı yeni bir vizyonla birlikte savunmak için KKTC'deyiz" dedi.