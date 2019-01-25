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Çavuşoğlu: Laf olsun diye müzakereye başlamanın bir anlamı yok!

25 Ocak 2019 Cuma 17:53
Çavuşoğlu: Laf olsun diye müzakereye başlamanın bir anlamı yok!

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kıbrıs konusunda hiç bir seçeneği dışlamadıklarını ifade ederek ‘yeter ki karşı taraf ne istediğini bilsin’ şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı ile düzenlediği ortak basın açıklamasında şu ifadeleri kaydetti: “Bir taraf biz birlikte yaşamak istemiyoruz diyorsa oturup bunu bizim de görüşmemiz lazım. Bugün bunu da görüştük. BM ile bu görüşlerimizi de paylaştık. Biz hiçbir seçeneği dışlamıyoruz hiçbir görüşü de empoze etmiyoruz. Laf olsun diye müzakereye başlamanın bir anlamı yoktur.”

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çavuşoğlu
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Kemal 2019-01-25 19:50:36

Adamsın adam

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Vatandaş20 2019-01-25 20:47:22

Sonuçsuz müzakereler kabak tadı verdi. Artık Rumlar dünyayı kandırmaya devam edemeyecek.

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