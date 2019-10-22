Çavuşoğlu ‘Lego Setleri ile Enerji Verimliliği Kodlama Eğitim Projesi’ kapsamında eğitime katıldı

Kuzey Kıbrıs Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, projenin açılışının Geçitkale İlkokulu’ndan yapıldığını dile getirerek, küçük yaşlardan çocuklara dijital kodlama eğitimi verilmesinin amaçlandığını belirtti.

Gelişen teknolojinin eğitim alanında kullanılmasının önemine işaret eden Tanpınar, projeyle enerji verimliliğiyle , dijital kodlamanın nasıl yapılacağını anlatılacağını vurguladı.

Masterkids Direktörü, Mert Balın da proje hakkında bilgi vererek enerji verimliliği temasıyla çocuklara enerjinin verimli kullanımı ve legolarla alternatif enerji kaynaklarının anlatılacağını söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, kurum ve kuruluşların eğitime katkıları taktirle karşıladığını belirterek, enerji verimliliği ve dijital kodlama konularının önemine vurgu yaptı.Dünyada var olan herşeyin kullanıldıkça tükendiğine işarete eden Çavuşoğlu, bu açıdan kaynakların tasarruflu kullanımı ve çevre bilincinin önemine işaret etti.

(BRT)