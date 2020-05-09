Çavuşoğlu'ndan kutlama

Mesajında, “Dünyanın en yüce ve en kutsal sorumluluğunu yerine getiren annelerimizin Anneler Gününü kutluyorum” diyen Çavuşoğlu, hayatın her alanında etkin bir biçimde yer alan kadınların, aynı zamanda annelik gibi hayati bir sorumluluğu da üstlendiklerine dikkat çekti.

Çavuşoğlu’nun mesajı şöyle;

Dünyaya getirdiği evlatlarını özveriyle büyüten, iyiye, doğruya, güzele yönlendiren, onları hayata hazırlayan, son nefeslerine kadar her türlü sorumluluklarını üstlenerek, evlatlarını canından bir parça olarak gören, cömertliğin, karşılık beklemeden vermenin ve sabrın sembolü olan annelerin, gelecek nesillerin hazırlayıcısı olduklarından, aile ve toplum hayatı içinde çok önemli bir yeri vardır.

Karşılıksız sevginin, emsalsiz hoşgörünün temsilcisi olan annelerimizi, yılda bir gün değil, her gün mutlu etmek, ilgilenmek birinci görevimiz olmalıdır. Bizleri şefkatle bağrına basan annelerimize hak ettikleri saygıyı ve sevgiyi göstermekte asla kusur etmemeliyiz.

Hayatın her alanında etkin bir biçimde yer alan, aynı zamanda annelik gibi hayati bir sorumluluğu üstlenen, dünyanın en yüce ve en kutsal sorumluluğunu yaradılışındaki sevgi, şefkat ve merhamet duygularıyla yerine getiren tüm annelerimizin Anneler Gününü kutlar, saygı, minnet ve şükranla selamlarım.”