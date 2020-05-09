Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone 12 fiyatı için yüzleri güldüren iddia!
iPhone 12 fiyatı için yüzleri...
1998 OR2, Dünya’nın yakınından geçecek
Dünyanın yakınından geçecek!
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...

Çavuşoğlu'ndan kutlama

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm annelerin Anneler Gününü kutladı.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 11:03
1516 Okunma
Çavuşoğlu'ndan kutlama

Mesajında, “Dünyanın en yüce ve en kutsal sorumluluğunu yerine getiren annelerimizin Anneler Gününü kutluyorum” diyen Çavuşoğlu, hayatın her alanında etkin bir biçimde yer alan kadınların, aynı zamanda annelik gibi hayati bir sorumluluğu da üstlendiklerine dikkat çekti.

Çavuşoğlu’nun mesajı şöyle;
Dünyaya getirdiği evlatlarını özveriyle büyüten, iyiye, doğruya, güzele yönlendiren, onları hayata hazırlayan, son nefeslerine kadar her türlü sorumluluklarını üstlenerek, evlatlarını canından bir parça olarak gören, cömertliğin, karşılık beklemeden vermenin ve sabrın sembolü olan annelerin, gelecek nesillerin hazırlayıcısı olduklarından, aile ve toplum hayatı içinde çok önemli bir yeri vardır.

Karşılıksız sevginin, emsalsiz hoşgörünün temsilcisi olan annelerimizi, yılda bir gün değil, her gün mutlu etmek, ilgilenmek birinci görevimiz olmalıdır. Bizleri şefkatle bağrına basan annelerimize hak ettikleri saygıyı ve sevgiyi göstermekte asla kusur etmemeliyiz.

Hayatın her alanında etkin bir biçimde yer alan, aynı zamanda annelik gibi hayati bir sorumluluğu üstlenen, dünyanın en yüce ve en kutsal sorumluluğunu yaradılışındaki sevgi, şefkat ve merhamet duygularıyla yerine getiren tüm annelerimizin Anneler Gününü kutlar, saygı, minnet ve şükranla selamlarım.”

Son Güncelleme: 09.05.2020 11:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Is North Cyprus set to become first country to eradicate COVID-19?
Is North Cyprus set to become first country to eradicate COVID-19?
Muhaceret izni olmadan KKTC'ye girdi.
Muhaceret izni olmadan KKTC'ye girdi.
Polis göz açtırmıyor
Polis göz açtırmıyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim