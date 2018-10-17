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Çavuşoğlu ve Özersay'dan ortak açıklama

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bakanlık konutunda düzenlediği basın toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:38
Çavuşoğlu ve Özersay'dan ortak açıklama

Çavuşoğlu, Menbiç yol haritasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Münbiç’ten (Menbiç) teröristlerin temizlenmesi yetmez. Fırat’ın doğusunda da terörist görmek istemeyiz. ABD teröristlere çok büyük destek verdi. (ABD Dışişleri Bakanı) Pompeo ile ikili sorunları görüşeceğiz. Münbiç konusunda ABD’de bir savsaklama hissedersek önceki çizgiye döneriz. Ya siz temizleyin ya da biz temizleriz” dedi. Türkiye, terör örgütü PKK/PYD’nin Menbiç’ten çıkmasını isterken söz konusu yerleşimin etrafına hendekler kazıldığı haberleri geliyor.

İDLİB’dEN ÇEKİLMEDE SORUN YOK

Çavuşoğlu, “İdlib’den ağır silahların çekilmesi konusunda da bir sıkıntı yok. Bazı radikal grupların bu bölgeden çekilmesi konusunda da bir sıkıntı görünmüyor. İdlib bölgesinden geçen iki otoyolun açılması da yıl sonuna kadar devam edecektir. Şu ana kadarki işbirliğinden Rusya’nın da memnun olduğunu biliyorum” diye konuştu.

KIBRIS’TA ÖNERİLERE AÇIĞIZ

Çavuşoğlu, Özersay ile katıldığı, ‘Doğu Akdeniz’de Hukuk ve Siyaset’ konulu sempozyumda ise Kıbrıs konusunda müzakerelerde farklı önerilere açık olduklarını belirterek “Federal bir çözüm için, iki kesimli veya başka bir çözüm olabilir. Her türlü fikre açığız” dedi. Çavuşoğlu, “Bir taraftan Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesinde sondajlarımızı yapacağız. Diğer taraftan da KKTC’nin daveti üzerine KKTC’nin deniz yetki alanları ve münhasır ekonomik bölgesinde yani Ada etrafında da bu sondajlarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

HÜRRİYET

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Mevlüt ÇavuşoğluKudret ÖzersayBasın ToplantısıHaber
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