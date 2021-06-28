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Çavuşoğlu:Balıkçı barınaklarının işletilmesinde yeni bir döneme geçilecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, balıkçı barınaklarının işletilmesinde kooperatif ve belediyelerden oluşacak yeni bir döneme geçileceğini açıkladı.

28 Haziran 2021 Pazartesi 14:40
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Çavuşoğlu:Balıkçı barınaklarının işletilmesinde yeni bir döneme geçilecek

Bakan Çavuşoğlu, bu kapsamda İskele bölgesindeki balıkçılarla görüştü. Balıkçılarla biraraya gelen Bakan Çavuşoğlu, sorunları dinledi ve görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda, balıkçı barınaklarının işletilmesi ile ilgili yeni bir yönetim modelinin planlanması konusu ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu, yeni oluşturulacak modelde, balıkçı barınaklarının işletmesinin kooperatif ve belediyelere devri için girişimlerin sürdüğünü belirtti.  Bakan Çavuşoğlu, balıkçı barınaklarının işletmesinin kooperatiflere devriyle birlikte hem gelirlerini artırıcı bir noktaya gelebileceklerini hem de daha sağlıklı bir işletme modeline kavuşacaklarını kaydetti.

Balıkçılara ve balıkçılığa büyük önem verdiklerini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu,  barınaklar dışında, Hayvancılık Dairesi tarafından balıkçıların yürürlükteki yasa ve tüzüklerde uyulması gereken kurallar konusunda bölgelerde bilgilendirmetoplantıları düzenlendiğini anımsattı.

İskele’deki toplantıya Müsteşar Bünyamin Merhametsiz, Özel Kalem Müdürü Kemal Şöföroğlu, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Boğaz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakan Bener ve kooperatif üyeleri de katıldı.
        
                   
 

Son Güncelleme: 28.06.2021 16:35
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