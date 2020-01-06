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Çavuşoğlu:Laf olsun diye müzakereye başlamak anlamsız

06 Ocak 2020 Pazartesi 13:59
Çavuşoğlu:Laf olsun diye müzakereye başlamak anlamsız

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2019 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısı düzenledi.
Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çavuşoğlu, laf olsun diye müzakereye başlamanın anlamsız olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, Kıbrıs’ta çözüme ulaşılamamasının ardında Rum tarafının Kıbrıs Türkleri ile hiçbir şeyi paylaşmak istememesinin yattığının altını çizdi.

Çavuşoğlu, “Önümüzdeki süreçte biz elbette hiçbir çözüm modelinde ısrar etmiyoruz. Ama herhangi bir modelin de dayatılmasına karşıyız. Hangi model olacağından çok artık referans belgesinde müzakere çerçevesinde dönüşümlü başkanlık artı bir pozitif oy dahil siyasi eşitliğin temelini oluşturan unsurların olması gerekiyor. Aksi takdirde laf olsun diye bir müzakereye başlamanın anlamının olmayacağını BM’ye de diğer ülkelere de ilettik.” diye konuştu.

Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye ile ilişkilerinin Romanya’nın AB Dönem Başkanlığında daha pozitif ilerlediğini belirten Çavuşoğlu, Finlandiya’nın dönem başkanlığında ise Doğu Akdeniz ve hidrokarbon kaynakları konuları nedeniyle ilişkilerin istenilen düzeyde olmadığını söyledi.

AB Komisyonu ve Konseyinin yenilendiğini, bu aydan itibaren de AB Dönem Başkanlığını Hırvatistan’ın üstlendiğini dile getiren Çavuşoğlu, “Hırvatistan’ın dönem başkanlığında her şey birden değişecek diyemeyiz ama daha pozitif bir atmosferde temaslarımızı sürdürebileceğimizi söyleriz.” dedi.

Libya konusuna da değinen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Rusya’nın Libya konusunda iki önemli aktör haline geldiğini belirtti.

Çavuşoğlu, “Anlaşamadığımız noktalarda önemli olan nedir? Diyaloğun devam etmesidir. İşte bunu sürdürüyoruz. Libya ile ilgili de bir ateşkesin sağlanmasında ikili düzeyde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diye konuştu.

(BRT/AA)

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