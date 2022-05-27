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Cayır cayır yanıyoruz!

Biyologlar Derneği Eski Başkanı Hasan Sarpten, çıkan orman yangını karşısında isyan etti.

27 Mayıs 2022 Cuma 15:31
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Cayır cayır yanıyoruz!

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sarpten, şunları kaydetti:

2 yıl önce Kalkanlı-Tepebaşı yangını da böyle bir günde başlayıp her şeyi kül etmişti. Peki, ders çıkarılıp önlem slındı mı? Tabi ki hayır! Şimdi de, son kalan Geçitköy-Kormacit arası ormanlar yanıp kül oluyor. Bu "yüce" devletin ilgili makamları ise koltuk kavgası arasında hazırlık yapamadı! Yangın helikopteri zaten yok da belli ki, hiçbir şey yok. Yangın güvenlik şeritleri açılmadı, çok sayıda araç gereç bozuk, telsizler bile çalışmıyor. Bu ülkenin doğası kaderine terk edilmiş bir şekilde cayır cayır yanıyor.

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