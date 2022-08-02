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Çelebioğlu Güvenlik Şirketi, Hastane güvenliğini sağlamaktan vazgeçti

Çelebioğlu Güvenlik Şirketi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi güvenliğini sağlamaktan vazgeçti.

02 Ağustos 2022 Salı 16:05
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Çelebioğlu Güvenlik Şirketi, Hastane güvenliğini sağlamaktan vazgeçti
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Çelebioğlu Güvenlik Şirketi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi güvenliğini sağlamaktan vazgeçti.

Gerekçe ise, artan asgari ücretin, hastanedeki koruma şirketlerine devlet tarafından ödenmemesi. İhale Sözleşmesine rağmen “kaynak olmadığını” gerekçe gösteren Maliye Bakanlığı, temizlik ve güvenlik şirketlerine asgari ücret artışından kaynaklanan meblağı aktarmadı ve eski asgari ücrete göre ödeme yaptı. Bunun üzerine personelini ödeme şansı ortadan kalkan Çelebioğlu Güvenlik Şirketi yetkilileri hastane güvenliğini sağlamaktan bugünden itibaren vazgeçti.

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