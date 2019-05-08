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Çeler: Engellilerin neler yapabileceğini gösteren bir hafta

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, ” Özel Atletizm Oyunları” na katıldı.

08 Mayıs 2019 Çarşamba 14:34
Çeler: Engellilerin neler yapabileceğini gösteren bir hafta
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi tarafından Lefkoşa Atatürk Stadı’nda düzenlenen “Özel Atletizm Oyunları “na katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, bu haftanın farkındalık ve fırsat tanındığında engellilerin neler yapabileceğinin gösterilmesi açısından önemli bir hafta olduğunu belirtti.

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Engellileri bir hafta değil 365 gün hatırlamanın önemine işaret eden Bakan Çeler, engellilerin toplum içerisinde daha farklı bir ayrıcalığa sahip olması gerektiğini vurguladı.

Çeler, düzenlenen spor oyunlarının hem özel gereksinimli bireylerin fiziksel olarak kendilerini geliştirme hem de “biz de toplumdaki herkesin yaptıklarını yapabiliriz” mesajını vermesi açısından önemli olduğunu anlatarak, organizasyonda emeği geçenleri kutladı, sporculara başarı diledi.

Özel gereksinimli öğrencilerin sağlık ve kondisyonlarının geliştirilmesi ve özgüvenlerinin geliştirilmesi amacıyla bu yıl 11.si düzenlenen etkinlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Girne, Güneşköy ve Mağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden özel gereksinimli gençler de yarışlara katılarak, derece aldı. (BRT/SM)

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Anahtar Kelimeler:
Çeler
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