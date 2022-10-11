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Çeler, gönüllü destekçileriyle buluştu

Zeki Çeler, gönüllü destekçileriyle resepsiyonda buluştu.

11 Ekim 2022 Salı 17:50
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Çeler, gönüllü destekçileriyle buluştu



Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler, geçtiğimiz gün “Zeki Çeler Girne Gönüllüleri” ile Limos’ta bir araya geldi.

Zeki Çeler, sohbet ve tanışma toplantısı şeklinde geçen resepsiyonda, Girne’nin her geçen gün kötüye gittiğini ve cazibesini yitirdiğini belirterek, halkın desteğiyle birlikte Girne’yi hak ettiği yere getirmek için Girne Belediye Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı.

Parti rozeti gözetmeksizin her kesimin sesi olmak amacıyla bağımsız aday olduğunu anlatan Zeki Çeler, “Girne’yi, Girne gönüllüleriyle kazanacağız ve hak ettiği noktaya getireceğiz. Seçim propaganda dönemi gönüllülerle artarak devam edecek. Önümüzdeki günlerde gönüllülerle daha geniş bir toplantı gerçekleştireceğiz. Seçim sonrasında da kent gönüllülerle birlikte yönetilecek” dedi. 

Son Güncelleme: 11.10.2022 17:54
Anahtar Kelimeler:
Zeki çelerGirneBelediye Başkan Adayı
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