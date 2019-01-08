Çeler: Tüm tarafları düşünerek bir adım atacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler bir etkinlikte yaptığı konuşmada, asgari ücret konusunda yarın Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanacağını hatırlatarak, konuya ilişkin düşüncelerini ifade etti.
Bakan Çeler, sektörel bazda taban maaşlarının belirlenmesi için yarınki toplantıda gerekli açıklamayı yapacağını da belirterek, bunun yılın ilk altı ayında hayata geçmesi için çalışacaklarının kaydetti.
BRTK
Son Güncelleme: 08.01.2019 16:10
Zamları çok çabuk yaptınız,asgari ücreti daha düşünüyorsunuz.Memleket battı be battı daha neyi düşünürsünüz.
sayın bakanım gelin yuvarlak 3000 tl anlaşaşlım
en az 4000 tl
oysa ne vaatlerle geldiydin.