Çeler: Tüm tarafları düşünerek bir adım atacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler bir etkinlikte yaptığı konuşmada, asgari ücret konusunda yarın Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanacağını hatırlatarak, konuya ilişkin düşüncelerini ifade etti.

Çeler, “Toplantının çekişmeli geçeceğini düşünüyorum. Benim aklımdan geçen rakam aslında çok yüksektir ama her iki sektörü de düşünerek hem işçi tarafını, hem işvereni, hem de devlet tarafını düşürek bir adım atacağız. İnanın bir kısmını mutlu emese de ben inayorum ki yapmayı öngördüğümüz artış bir kısmını mutlu edecek” dedi.

Bakan Çeler, sektörel bazda taban maaşlarının belirlenmesi için yarınki toplantıda gerekli açıklamayı yapacağını da belirterek, bunun yılın ilk altı ayında hayata geçmesi için çalışacaklarının kaydetti.