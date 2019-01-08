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Çeler: Tüm tarafları düşünerek bir adım atacağız

2019 yılında asgari ücret rakamı ne olacak?

08 Ocak 2019 Salı 16:08
Çeler: Tüm tarafları düşünerek bir adım atacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler bir etkinlikte yaptığı konuşmada, asgari ücret konusunda yarın Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanacağını hatırlatarak, konuya ilişkin düşüncelerini ifade etti.

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Çeler, “Toplantının çekişmeli geçeceğini düşünüyorum. Benim aklımdan geçen rakam aslında çok yüksektir ama her iki sektörü de düşünerek hem işçi tarafını, hem işvereni, hem de devlet tarafını düşürek bir adım atacağız. İnanın bir kısmını mutlu emese de ben inayorum ki yapmayı öngördüğümüz artış bir kısmını mutlu edecek” dedi.

Bakan Çeler, sektörel bazda taban maaşlarının belirlenmesi için yarınki toplantıda gerekli açıklamayı yapacağını da belirterek, bunun yılın ilk altı ayında hayata geçmesi için çalışacaklarının kaydetti.

BRTK

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Son Güncelleme: 08.01.2019 16:10
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberAsgari ücretÇalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler
Yorumlar
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Ertaç Eser 2019-01-08 17:21:44

Zamları çok çabuk yaptınız,asgari ücreti daha düşünüyorsunuz.Memleket battı be battı daha neyi düşünürsünüz.

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yurttaş 2019-01-08 17:35:34

sayın bakanım gelin yuvarlak 3000 tl anlaşaşlım

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kartal 2019-01-08 17:47:26

en az 4000 tl

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aslan parcasi 2019-01-08 19:19:06

oysa ne vaatlerle geldiydin.

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