Cem Karaca’yı anma gecesi izleyenlerden büyük alkış aldı

Festivalin etkinlikleri kapsamında Kıbrıslı sanatçıların sahne aldığı Cem Karaca’yı anma gecesi düzenlendi.

Festival Parkı Gösteri Merkezi’nde yer alan gecede, ilk olarak etkinliğe katkı koyanlara Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Belediye meclis üyeleri tarafından plaket takdimi yapıldı.

Ardından sırasıyla GRUP SOS, Hüseyin Yücelteni Raif Çağlar, Oral Timel, Fırat Özakıncılar, Eda Girgin, Osman Cankoy, Petek Cankoy, Hasan Cemgünal, Yıltan Taşçı, Ayşe Nur Aydın, Arda Gündüz, Mustafa Alkapon, Metin Kavaz, Ebru Aydın, Halil Akansel, Arif Edizer ve Sidar Karakuş sahne aldı.

İzleyenlerin unutulmaz bir gece yaşadığı etkinlikte, Cem Karaca’nın birbirinden güzel şarkılarının seslendirildi. Sahne alan sanatçılar izleyenlerden büyük alkış aldı.

42. Güzelyurt Portakal Festivali, 7 Temmuz akşamı düzenlenecek olan Türkiye’nin sevilen gruplarından Athena konseri ile sona erecek.

(BRT)