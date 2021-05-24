Cemal Özyiğit, TDP Genel Başkanlığına aday

Son kez aday olmasının nedenini de açıklayan Özyiğit, bir hedefi daha olduğunu belirterek, "Görev sürem boyunca ,TDP iki defa LTB başkanlığını kazandı. Sayın Mustafa Akıncı'nın cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasında, TDP'nin büyük emeği var. Türkiye'nin en üst düzeyinden yapılan müdaheleler nedeniyle ikinci kez aynı sonucu çıkarmamız engellendi. Ancak TDP ilk seçimde, güçlü bir grupla mecliste yerini alacak" dedi.

"TDP HÜKÜMET OLUŞUMUNU VE ÜLKE GELECEĞİNİ DOMİNE EDEN BİR KONUMA GELECEK"

Özyiğit, seçimin ardından TDP'nin hükümet oluşumu ve ülke geleceğini domine eden bir konuma geleceğini söyledi.

Özyiğit, TDP kurultayının önümüzdeki aylarda yapılacağını ancak tarihin netleşmediğini aktardı.

'Kuruldayda genel başkanlığa birden fazla aday olursa,parti içinde sıkıntı yaşanır mı?' sorusuna ise Özyiğit, "Çok adaylı bir kurultay olursa, dinamizm olur. Sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum" yanıtını verdi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI