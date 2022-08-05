Künye
Kıbrıs 24
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Öğrencisiyle ilişkiye girdi... 9 yıl hapsi boyladı!
9 yıl hapsi boyladı!
Pompacı 18 ay hapis yatacak
Pompacı 18 ay hapis yatacak
Silah çekip tehdit etti!
Silah çekip tehdit etti!
Gönüllü ifade verdi... Çaldığı paranın çalındığını söyledi!
Çaldığı paranın çalındığını söyledi!
Bahçeciler'in davasında delil karartmak istediler
Bahçeciler'in davasında delil karartmak istediler

CEMİL ÖNAL’A KİMLER YARDIM EDİYOR?

Hain bir suikast sonucu hayattan koparılan sevilen iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesi ile ilgili eli kanlı katiller bugün mahkeme huzuruna çıkıyor. Suikastla ilgili olarak aranan Cemil Önal ise henüz yakalanamadı…

05 Ağustos 2022 Cuma 07:16
281 Okunma
CEMİL ÖNAL’A KİMLER YARDIM EDİYOR?
banner48

-Gündem ÖZEL

MAHKEME HUZURUNA ÇIKACAKLAR…

Suikast sonucu hayattan koparılan sevilen iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesi ile ilgili eli kanlı katiller Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek bugün mahkemeye çıkarılacak.

163 GÜNDÜR SÖZDE “SUSMA HAKKINI” KULLANIYOR…

‘Söylemezler Çete Lideri’ olarak bilinen Mustafa Söylemez, suikastı gerçekleştirmesinin ardından Ercan Havaalanından çıkış yaparak adadan ayrıldı. KKTC’de gerçekleşen derin soruşturma ile suçla bağlantısı tespit edilen Mustafa Söylemez Türkiye’de tutuklandı. Türkiye’de tutuklanan Mustafa Söylemez 163 gündür “Sözde” susma hakkını kullanıyor.

FALYALI’NIN YANINDA ÇALIŞIYORDU…

Öte yandan Falyalı suikastında kilit isimlerden biri olan Cemil Önal isimli şüpheli hala polis tarafından aranmaya devam ediyor. Türkiye’de yürütülen soruşturmada, Falyalı’nın yanında çalışan ve kendisine yakın bir isim olarak bilinen Cemil Önal’ın baz sinyalleri ve uçuş bilgileri Söylemezler Çetesi’nin cep telefonlarından çıkmış, İstanbul’daki mahkeme tutanaklarında adı geçen Cemil Önal’ın örgüt üyesi olduğu yönündeki iddialar tutanaklara geçmişti.

ÜNAL, SÖYLEMEZ’İN YEĞENİ Mİ?...

Olayın ardından Türkiye’ye kaçan Mustafa Söylemez ile kahvaltıcı salonunda buluşan Metin Süs, feci suikastla ilgili olarak polise verdiği ifadede, Cemil Önal’ın kendisine Mustafa Söylemez’in yeğeni olarak tanıştırıldığını söylemiş, suikastla bağlantısı olduğunu reddetmişti. Cemil Önal için arama ve görüldüğü yerde yakalanma emri olmasına rağmen, nerede olduğu ve kimlerin sakladığı henüz bilinmiyor. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gemikonağı'nda feci olay!
Gemikonağı'nda feci olay!
"Herhangi bir yakıt sıkıntımız yok"
"Herhangi bir yakıt sıkıntımız yok"
Temmuz ayı enflasyonu açıklandı!
Temmuz ayı enflasyonu açıklandı!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim