CEMİL ÖNAL’A KİMLER YARDIM EDİYOR?

-Gündem ÖZEL

MAHKEME HUZURUNA ÇIKACAKLAR…

Suikast sonucu hayattan koparılan sevilen iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesi ile ilgili eli kanlı katiller Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek bugün mahkemeye çıkarılacak.

163 GÜNDÜR SÖZDE “SUSMA HAKKINI” KULLANIYOR…

‘Söylemezler Çete Lideri’ olarak bilinen Mustafa Söylemez, suikastı gerçekleştirmesinin ardından Ercan Havaalanından çıkış yaparak adadan ayrıldı. KKTC’de gerçekleşen derin soruşturma ile suçla bağlantısı tespit edilen Mustafa Söylemez Türkiye’de tutuklandı. Türkiye’de tutuklanan Mustafa Söylemez 163 gündür “Sözde” susma hakkını kullanıyor.

FALYALI’NIN YANINDA ÇALIŞIYORDU…

Öte yandan Falyalı suikastında kilit isimlerden biri olan Cemil Önal isimli şüpheli hala polis tarafından aranmaya devam ediyor. Türkiye’de yürütülen soruşturmada, Falyalı’nın yanında çalışan ve kendisine yakın bir isim olarak bilinen Cemil Önal’ın baz sinyalleri ve uçuş bilgileri Söylemezler Çetesi’nin cep telefonlarından çıkmış, İstanbul’daki mahkeme tutanaklarında adı geçen Cemil Önal’ın örgüt üyesi olduğu yönündeki iddialar tutanaklara geçmişti.

ÜNAL, SÖYLEMEZ’İN YEĞENİ Mİ?...

Olayın ardından Türkiye’ye kaçan Mustafa Söylemez ile kahvaltıcı salonunda buluşan Metin Süs, feci suikastla ilgili olarak polise verdiği ifadede, Cemil Önal’ın kendisine Mustafa Söylemez’in yeğeni olarak tanıştırıldığını söylemiş, suikastla bağlantısı olduğunu reddetmişti. Cemil Önal için arama ve görüldüğü yerde yakalanma emri olmasına rağmen, nerede olduğu ve kimlerin sakladığı henüz bilinmiyor.