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Cenevre öncesi kritik zirve gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundular.

16 Nisan 2021 Cuma 19:08
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Cenevre öncesi kritik zirve gerçekleşti

 Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bizlere bir anlaşma empoze edilmeyecekse Kıbrıs Türk halkı doğal olarak kendi egemenliği ile bir anlaşmaya girmek isteyecektir. Gelinen aşamada eski anlayışa göre fark şudur: Eski anlaşmada egemence kelimeler kullanıldı, onlar aldatmacaydı. Esas önemli olan bağımsızlıktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs Türk halkı her zaman anavatan Türkiye'nin desteğini önemsemiştir. Garantörlüğünüz bizim için fevkalade önemlidir. Türkiye'mizin garantörlüğü bizim vazgeçilmezimizdir. Cenevre'deki konferansa bu anlayışla gidiyoruz" dedi.

 Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Çavuşoğlu'nun yanıtı yerindeydi, haklarımızı yedirmeyiz. Yunan Bakan Dendias çizmeyi aşmıştı, cevabını aldı" dedi.


Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte de Türkiye olarak biz her zaman KKTC ve Kıbrıs Türk halkının yanında olacağız. Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve refahı Türk halkının güvenliği ve refahıdır" dedi.

 Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türk tarafı federal çözüm için gereken çabayı gösterdi" dedi.

Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Yunanistan'ın bu konuda samimi davranması lazım. Kavgaya devam etmek mi istiyorlar, buna karar versinler." dedi.

 Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Basın toplantısının belli bir noktasından sonra Yunan Bakan Dendias gerçek dışı ithamlar ve çelişkili ifadelerle suçladı, bu kabul edilemez" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarMevlüt Çavuşoğlu
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