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Cengo Püsküllü Parkı’nda Teknolojik Kerpiç Uygulaması

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi tarafından Cengo Püsküllü Parkı'nda “Teknolojik Kerpiç Yapımı ve Uygulamalı Eğitim” düzenlendiği bildirildi.

27 Kasım 2022 Pazar 11:46
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Cengo Püsküllü Parkı’nda Teknolojik Kerpiç Uygulaması



Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, çocuklar için sportif, kültürel ve sosyal projeler geliştiren ve bu alanlarda gelişimlerini sağlamak, bilgi, beceri ve mutluluklarını artırmak amacıyla kurulan Cengo Vakfı’nın, Girne Püsküllü bölgesinde çocuklar ve gençler için park ve aktivite alanı proje inşası yürüttüğü belirtildi.

800 m2’lik alan içerisinde tasarlanan Toprak Büfe, engelli wc ve depo alanının, “Teknolojik Kerpiç” olarak adlandırılan sıkıştırılmış topraktan yapıldığı ifade edilen açıklamada, bu yapım tekniğinin, yaşam konforunu en iyi düzeyde sağlayan bir uygulama olduğu kaydedildi.

Toprak Büfe’nin yapımının Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından desteklendiği belirtilen açıklamada, Kıbrıs mimarisinin kültürel mirası olan toprak yapıların kullanımının yaygınlaşması için Cengo Vakfı-Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin birlikte çalışmalar sürdürdüğü ifade edildi.

Girne Püsküllü bölgesi Cengo-V Parkı’nda dün KTMMOB’ye bağlı Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi tarafından “Teknolojik Kerpiç Yapımı ve Uygulamalı Eğitim” düzenlendiği kaydedilen açıklamada, birçok mimar, mühendis ve ilgili vatandaşların eğitime katıldığı belirtildi.

Y.Mimar Özge Özbekoğlu tarafından yapılan uygulamalı eğitimde toprak yapıların en önemli özelliğinin, en iyi yaşam koşullarını en az miktarda enerjiyle sağlamak olduğuna dikkat çekildiği ifade edilen açıklamada, KKTC’nin enerji ithal eden bir ülke olduğu halde klima kullanılması sorununa değinildi. Ayrıca 21. yüzyılda çevre ve insan dostu barınakları kullanmanın gerekliliği vurgulandı.

Proje danışmanlığını yürüten Prof. Dr. Bilge Işık’ın da katıldığı eğitimde birçok teknik detaylar da değerlendirilip paylaşıldığı belirtilen açıklamada, Girne Belediyesi tarafından sağlanan alan içerisine yapımı süren projeye birçok gönüllü ve hayırseverin de katkı koyduğu ifade edildi. Açıklamada, TC Belediyeler Birliği ile ortak protokol çerçevesinde çocuk oyun gruplarının da Rize Belediyesi tarafından hibe edildiği kaydedildi.

Açıklamada, sadece Kıbrıs mimarisine olan katkısı değil, insan ve çevreye yaptığı olumlu sonuçlarının, modern kullanım çözümleri ve daha birçok konunun derinlemesine konuşulduğu uygulamalı eğitimin faydalı tamamlandığı belirtildi.

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