Çevre dostu araçlar Mağusa’da hizmette

Gazimağusalı İşadamı Sıtkı Gökçe tarafından turistlerin ve yerli halkın hizmetine sunulan çevre dostu elektrikli araçlar, bugün tarihi Namık Kemal Meydanı’nda tanıtıldı.

Gazimağusalı İşadamı Sıtkı Gökçe tarafından hayata geçirilen çevre dostu elektrikli araçlar yapılan tanıtımın ardından hizmete kondu.

İşadamı Sıtkı Gökçe, projenin Gazimagusa’nın tanıtımına katkı sağlayacağına inanç belirterek , kente gelen turistlerin tarihi zenginlikleri öğrenebilmeleri için çevre dostu araçların içine mobility ve sesli rehber kulaklık sisteminin kurulduğunu dile getirdi.

Araçların turizme katkı sağlamasının yanısıra kente ekonomik olarak canlılık getireceğine inanç belirten Gökçe, turistler kadar yerli halkın da Gazimagusa’ya ilgisinin artacağını vurguladı.

Tekerlekli sandalye kullanan turistlere ve yaşlılara yönelik tek kişilik araçların da olduğunu hatırlatan Gökçe, destek veren herkese teşekkür etti.

Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay da, suriçinde bulunan birçok tarihi eserde yenileme çalışması yapıldığını belirterek, projle çok büyük bir eksikliğin gönderildiğine dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyehat Acenteleri Birliği Başkanı Oğuz Akançay da, birlik olarak projenin desteklendiğini dile getirerek, kentin tarihi eserler bakımından yüksek turizm potansiyeline sahip olduğuna vurgu yaptı.

Etkinliğe katılan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da tanıtımda yaptığı konuşmada, Gazimagusa’nın tarihi eserleriyle önemli bir turistik kent olduğunu vurguladı.

Çevre dostu turistik araçların turistlere kentin tanıtımına katkıda bulunmanın yanında, esnafın yüzünü de güldüreceğine inanç belirten Ataoğlu , girişiminden ötürü İşadami Sıtkı Gökçe’yi tebrik etti.

(BRT)