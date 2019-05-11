Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
"Isınmadan ani başlanan spor kalp krizini tetikler"
"Isınmadan ani başlanan spor kalp...
ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı
ABD tarihinde bir ilk: Üç...
Drone'ları hack'lemek meğer 'çocuk oyuncağı'ymış!
Drone'ları hack'lemek çok kolaymış!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!

Çevre dostu araçlar Mağusa’da hizmette

11 Mayıs 2019 Cumartesi 14:43
Çevre dostu araçlar Mağusa’da hizmette
banner44

Gazimağusalı İşadamı Sıtkı Gökçe tarafından turistlerin ve yerli halkın hizmetine sunulan çevre dostu elektrikli araçlar, bugün tarihi Namık Kemal Meydanı’nda tanıtıldı.

Gazimağusalı İşadamı Sıtkı Gökçe tarafından hayata geçirilen çevre dostu elektrikli araçlar yapılan tanıtımın ardından hizmete kondu.

İşadamı Sıtkı Gökçe, projenin Gazimagusa’nın tanıtımına  katkı  sağlayacağına  inanç belirterek , kente gelen turistlerin tarihi zenginlikleri öğrenebilmeleri için çevre dostu araçların içine mobility ve sesli rehber kulaklık sisteminin kurulduğunu dile getirdi.

Araçların turizme katkı sağlamasının yanısıra kente ekonomik olarak canlılık getireceğine inanç belirten Gökçe, turistler kadar yerli halkın da Gazimagusa’ya ilgisinin artacağını  vurguladı.

Tekerlekli sandalye kullanan turistlere ve yaşlılara yönelik tek kişilik araçların da olduğunu  hatırlatan  Gökçe, destek veren herkese teşekkür etti.

banner41

Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay da, suriçinde bulunan birçok tarihi eserde yenileme çalışması yapıldığını belirterek, projle çok büyük bir eksikliğin gönderildiğine dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyehat Acenteleri Birliği Başkanı Oğuz Akançay da, birlik olarak projenin desteklendiğini dile  getirerek, kentin tarihi eserler bakımından yüksek turizm potansiyeline sahip olduğuna vurgu yaptı.

Etkinliğe katılan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da tanıtımda yaptığı konuşmada, Gazimagusa’nın tarihi eserleriyle önemli bir turistik kent olduğunu vurguladı.

Çevre dostu turistik araçların turistlere kentin tanıtımına katkıda bulunmanın yanında, esnafın yüzünü de güldüreceğine inanç belirten Ataoğlu , girişiminden ötürü İşadami Sıtkı Gökçe’yi tebrik etti.

(BRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Mağusa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Türk Edebiyatı'nda bir ilk
Kıbrıs Türk Edebiyatı'nda bir ilk
“Yüreklere Dokundular, Alkışlandılar”
“Yüreklere Dokundular, Alkışlandılar”
Durduran: “Yeni Hükümet Derken Başkanlık Rejimine Hazırlanıyoruz”
Durduran: “Yeni Hükümet Derken Başkanlık Rejimine Hazırlanıyoruz”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim