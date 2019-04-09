Çevre Koruma Dairesi, Haftalık Denetim Raporunu Açıkladı

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi 01-07 Mart tarihleri arasında yapılan bir haftalık denetim raporunu açıkladı. Daire bir haftalık süre zarfında ada genelinde 643 yeri denetledi.

Denetlenen yerler arasında müziki eğlence yerlerinde 240, naylon poşet denetimlerinde 80, doğal hayat denetimlerinde 2, atıksu denetimlerinde 7, ÇED denetimlerinde 10, Hava Kalitesi, egzoz emisyon ve sanayi tesisi denetimlerinde 290 yer, kişi veya araç denetlendi.

Ses, katı atık, ÇED, sanayi bacaları, atıksu, hava kalitesi ve naylon poşet denetimlerinde Lefkoşa’da 189, Mağusa-İskele’de 263, Girne’de 121, Güzelyurt-Lefke’de 70 yer denetlenirken, 17 kişi veya kuruma süre ihbarnamesi verilirken 3 kişi veya kuruma ceza kesildi.

Çevreyi kirletenleri, Çevre Koruma Dairesi bünyesinde hizmet veren “Alo 123” hattına ihbar ederek, ekiplerin olaylara daha erken müdahale etmesine yardımcı olabilirsiniz.