Çevreci Örgütler Akkuyu’daki Nükleer Santrala Karşı İnsan Zinciri Oluşturacak

Nükleere Hayır Platformu’na bağlı örgüt, parti ve sendikalar, Çernobil faciasının 33. yılında Akkuyu’ya kurulması planlanan nükleer santrale karşı çıkmak amacıyla ara bölgede insan zinciri oluşturacak.



Etkinliğin Pazartesi akşamı Ledra Palace’ta 19.00’da başlayacağı açıklandı.



Aralarında Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), AKEL, Ekologlar Hareketi, Yurttaşlar İşbirliği, Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Tabipler Birliği, Dev-İş, Çevre Mühendisleri Odası, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) da bulunduğu Kuzey ve Güney Kıbrıs’tan çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu, ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde basın toplantısı düzenleyerek, Türkiye’nin güney kıyısında inşa edilecek nükleer santralin, bölge için doğuracağı tehlikelere dikkat çekti.



Hazırlanan ortak açıklamayı KKTC’deki örgütler adına Feriha Tel, Rum kesimindeki örgütler adına Kyriacos Tsimillis okudu.Ortak açıklamada adaya çok az mesafe uzaklıktaki Akkuyu’da meydana gelebilecek bir sızıntı veya kazanın çevre ve insanlar üzerinde geri dönülemeyecek üzücü sonuçlar ve yıkımlar doğurabileceğine dikkat çekildi.Platform temsilcileri bir soruya karşılık, Avrupa Parlamentosu’nda Kıbrıs’ı temsil edecek üyelerin seçiminin ardından daha geniş düzeyde yeni girişimler başlatmayı hedeflediklerini, Türkiye’deki Akkuyu karşıtı sivil toplum örgütleriyle dayanışma içerisinde geniş birliktelik ve eylemlerde birlikte olmak istediklerini bildirdiler.