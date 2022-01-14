Faiz Sucuoğlu, Ankara ziyaretini değerlendirerek, “Ekonomik anlamda, yasal düzenleme anlamında belli açılımlar yapılacak” dedi.

"TC’nin, KKTC’nin arkasında olduğunu gördük”

Ankara ziyaretinde 2022 protokolünün de masaya yatırıldığını dile getiren Sucuoğlu, “2022 protokolü ve diğer konular masaya yatırıldı. Örneğin, daha önce 6 madde koyduk hiçbirini yapmadık. Bu devlet adabına yakışmaz. Biz yapabileceklerimizi ortaya koyacağız. Seçimden sonra çok hızlı şekilde altı dolacak. Ekonomik anlamda, yasal düzenleme anlamında belli açılımlar yapılacak. Cezaevi bitmiş durumdadır ama yasası yok. Bir bacağımız Ankara’da olacak. Daha fazla kendimizi ifade edeceğiz ve işbirliği yapacağız. Ankara’da TC’nin KKTC’nin arkasında olduğunu gördük” ifadelerini kullandı

"Siyasi istikrar 3’lü ya da 4’lü koalisyonla olmadı"

Siyasi istikrarsızlığın koalisyon hükümetlerinden kaynaklandığını savunan Sucuoğlu, “Siyasi istikrarın olmadığı bir yerde ekonomik ve sosyal istikrardan bahsetmek olmaz. Siyasi istikrar 3’lü ya da 4’lü koalisyonla olmadı. Dünyada en çok hükümet değiştiren, en çok plaket veren nüfusa göre en çok başkanı olan ülkeyiz. Siyasi istikrarsızlık koalisyon hükümetlerinden kaynaklanıyor. İstikrarlı hükümet tek partili hükümetin orada olması demek. Siz 21 vekille geliyorsunuz, 1 vekilli, 2 vekilli, 3 vekilli partilerin esiri oluyorsunuz ” diye konuştu.

"İskele Karpaz’ın öncelikli bölge"

İskele Karpaz’ın öncelikli bölge olacağını anlatan Sucuoğlu, “İskele Karpaz bölgesinde yaşayan halkın sıkıntılarını çözeceğiz. Yatırım anlamında öncelikli bölge olacak” dedi.

"Ceza kesmeye devam ediyoruz"

“Fiyatlarda kıpırdama olduğunu ancak istenilen seviyede olmadığını dile getiren Sucuoğlu, “ Kıbrıs küçük yer. Kime ne kadar para cezası kestik konusunu açıklamak etik değil. Vereceğimiz isim, uzun süre market ve firmayı etkiler. Ceza kesmeye devam ediyoruz. Kıpırdama var ama istediğimiz seviyede değil. Dövizin zig zag çizmesi en büyük sıkıntılardan biri. Ulaşabildiğimize gerekli ikazı verdik. Memurlar sürekli denetim yapıyor” şeklinde konuştu.

"23 Ocak’ta en kritik seçim"

“Kıbrıs Türk halkının, 23 Ocak’ta en kritik seçimi yapacağına işaret eden Sucuoğlu, “Siyasi ve ekonomik yönden en kritik seçim. O kadar hükümet değişti ki rakamları bile karıştırıyoruz. Bundan kurtulmanın önemi budur. İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz, bundan kaynaklanan diğer sıkıntıların çözümünün anahtarı 23 Ocak’tır. Eski alışkanlıklarımızı bırakarak, gör beni göreyim seni politikalardan uzaklaşmak gerekir. Karmanın hiçbir katkısı yok. Yine binlerce oy yanacak. Beyin süzgecinden geçirin, kalp süzgecinden değil. ”ifadelerini kullandı...