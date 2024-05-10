Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Sibel Tatar öncülüğünde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenecek 1. Engelli Hakları Çalıştayı’nda gösterilmek üzere engelli çocuklarla ilgili bir kamu spotu hazırlanıyor.

Sibel Tatar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Cumhurbaşkanlığında engelli anneler ve engelli kadınlar için düzenlenen yemekte engelli bireylerin ve annelerinin karşılaştıkları sorunların ele alındığını hatırlatarak, duyarlılığı artırmak ve farkındalık yaratmak için hazırlanan kamu spotunun televizyon, sosyal medya ve web TV’lerde de gösterileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 4’ncü çalıştayın yapılacağına işaret eden Sibel Tatar, 1. Engelli Hakları Çalıştayı’nda gösterilmek üzere birçok görsel ve video hazırlandığını dile getirdi.

1. Engelli Hakları Çalıştayı’nda engellilerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerinin konuşulacağını aktaran Sibel Tatar, çalıştayın sonuç bildirgesinde ise sorumluluklar ve yükümlülüklerin yer alacağını vurguladı.

Ülkede gerçekleştirilen çalıştayların tamamlanıp sonuç bildirgelerinin hazırlandığını ancak kitapçıkların rafa kaldırıldığını ve gerekli çalışmaların yapılmadığını anlatan Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen 3 çalıştayla ilgili gelecek günlerde sonuç bildirgelerinin tekrar hatırlatılacağını, kısa ve orta vadede hangi aşamada olunduğunun kamuoyu ile paylaşılacağını kaydetti.

Sorumluluk alınması ve hatırlatma yapılmasının önemine dikkat çeken Sibel Tatar, yapılan çalışmaları sivil toplum örgütleri ve ilgili makamların katılımıyla, kamu spotu ve hazırlanan video ile destekleyeceklerini ifade etti.