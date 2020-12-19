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Chicken Planet tedbir amaçlı faaliyetlerine ara verdi

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Chicken Planet adlı restoran bir çalışanın temaslı olmasından dolayı tedbir amaçlı kapandı.

19 Aralık 2020 Cumartesi 15:48
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Chicken Planet tedbir amaçlı faaliyetlerine ara verdi

Lefkoşa’daki Chicken Planet adlı restoranda görev yapan bir çalışanın koroanvirüs hastası ile temaslı olmasından dolayı tedbir amaçlı faaliyetlerine ara verildi. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin edindiği bilgiye göre Chicken Planet'te çalışan bir personelin yakınının Covid-19'a yakalnadığı gerekçesi ile  tüm çalışanlara kontrol amaçlı PCR testi yapılıyor.

Chicken Planet'te çalışanlar arasından henüz pozitif vakaya rastlanmazken tedbir amaçlı faaliyetlerine ara vermesi vatandaşlar tarafından büyük beğeni ile karşılandı. 

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