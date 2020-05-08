Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone 12 fiyatı için yüzleri güldüren iddia!
iPhone 12 fiyatı için yüzleri...
1998 OR2, Dünya’nın yakınından geçecek
Dünyanın yakınından geçecek!
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...

Çiçekçiler anneler gününde adrese teslim yapacak

Çiçekçiler, Bakanlar Kurulu kararıyla, Anneler Günü'nde adrese teslim şeklinde faaliyet gösterebilecek ancak dükkana müşteri kabul edip satış yapamayacak.

08 Mayıs 2020 Cuma 21:07
373 Okunma
Çiçekçiler anneler gününde adrese teslim yapacak

Çiçekçiler, Bakanlar Kurulu kararıyla, Anneler Günü'nde adrese teslim şeklinde faaliyet gösterebilecek ancak dükkana müşteri kabul edip satış yapamayacak.

Bakanlar Kurulu, Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı. Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili emirnameye yeni şart bendi eklenmek suretiyle  10  Mayıs Pazar gününün “Anneler Günü” ne denk gelmesi nedeniyle çiçekçilerin adrese teslim şeklinde faaliyet gösterebilecekleri ancak direk dükkanlarına müşteri kabul edip satış yapamayacakları ve sadece bu amaçla evlere çiçek taşıyacak personel çalıştırabilecekleri kararını üretti.

4 Mayıs'ta sona erdirilen kısmi sokağa çıkma yasağı sadece pazar günleri uygulanıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefke Karakolu'nun telefon hattı devre dışı kaldı
Lefke Karakolu'nun telefon hattı devre dışı kaldı
Tocilizumab ülkemize geldi!
Tocilizumab ülkemize geldi!
Bakan Pilli:" Toplam 1875 test yapıldı, pozitif vaka yok"
Bakan Pilli:" Toplam 1875 test yapıldı, pozitif vaka yok"
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim