Çift PCR şartı ile karantinasız girişlere ilişkin açıklama...

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi KKTC’ye gelecek olan kişilerin hangi şartlarda karantinasız gelebileceklerini kapsayan bir açıklama yaptı.

Bugün alınan yeni kararlar kapsamında 7 Haziran tarihinden itibaren gelecek olan kişinin ülkesinde son 7 günde 100 bin vakada oranın yüzde 7 olması durumunda aşılı olması koşulu ile karantinasız giriş yapabilecek.

İşte kriterleri içeren tablolar:

Sınır Geçiş Kriterleri (Ada Dışı) Son 7 günde 100,000 de vaka sayısı . AŞILI AŞISIZ UÇUŞ ÖNCESİ KARANTİNA - TEST UÇUŞ ÖNCESİ KARANTİNA-TEST Son 72 saatte PCR 10 gün karantina sonrası PCR testi Son 72 saatte PCR 10 gün karantina sonrası PCR testi 174-70 (Turuncu) Son 72 saatte PCR Karantinasız giriş, gelişinden itibaren 72-96 saati arasında PCR testi Son 72 saatte PCR 10 gün karantina sonrası PCR testi 8-69 (Sarı) Son 72 saatte PCR Karantinasız giriş, gelişinden itibaren 72 saatte PCR testi Son 72 saatte PCR 7 gün karantina sonrası PCR testi Test zorunluluğu yok (aşılı) Karantinasız giriş, test zorunluluğu yok Son 72 saatte PCR Karantinasız giriş

2- Ada içi sınır geçişleri şartların ugun hale gelmesi ile aşağıdaki tabloda yer alan kriterlere göre olacaktır. SINIR GEÇİŞ KRİTERLERİ ( ADA İÇİ ) Son 7 günde 100,000 de vaka sayısı. ZORUNLU ( İKAMET, ÖĞRENCİ,İŞ) SAĞLIK KEYFİ Son 7 günde yapılmış negatif PCR testi Son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi. KAPALI 174-70 (Turuncu) Son 7 günde yapılmış negatif PCR testi veya hızlı antijen testi. Son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi. Son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi. 8-69 (Sarı) Son 7 günde yapılmış negatif PCR testi veya hızlı antijen testi. Son 7 günde yapılmış negatif PCR testi Son 7 günde yapılmış negatif PCR testi Test zorunluluğu yok. Test zorunluluğu yok. Test zorunluluğu yok.

Ülke renklerinin haftalık olarak komite tarafından güncelleneceği; tabloda belirtilen ülke risk seviyelerinin (renkler), KKTC'ye gelişlerde transit olarak gelecek yolcular için uygulanacağı kaydedildi.

İlgili ülkenin test pozitif oranı yüzde 4’ün üzerinde olması halinde bir üst risk seviyesinde değerlendirileceği bildirildi.

Kişilerin ülkemizde ikamet adresi göstermeleri ve ülkeye gelmeden önce “Güvende Kal Uygulaması”nı indirmeleri koşulu ile el bilekliği ile geldikleri ülkeye göre 10-14 günlük karantina sürelerini belirtilen ikamet adreslerinde geçirebileceği ifade edildi. Kişilerin, karantina sürelerini geçirmeleri amacıyla taahhüt ettikleri ikamet adreslerine ya kendi araçları ile yalnız veya bir şoför eşliğinde yada Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen toplu taşıma, taksi, turistik minibüs izinli araçları ile gideceği söylendi. 65 yaş üstü kişiler ve sağlık nedeni ile kurul ile yurt dışına giden kişilerin “Güvende Kal Uygulaması”nı ülkeye gelmeleri akabinde indirebileceği ifade edildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Ev karantinası kurallarına uymayan kişilerin merkezi karantinaya gönderilerek, kişilerin karantina ücretlerini kendilerinin ödemesi ve ilgili mevzuat uyarınca haklarında cezai işlem başlatılması önerilmektedir.

Ülkemizde Koronavirüs pozitif kişi ile karantina gerektiren teması bulunan kişiler, 10 gün karantinaya tabi olacaklardır. 10 günün bitiminde temaslı kişilerden alınacak PCR test sonucunun negatif olması halinde izolasyon süreleri sonlandırılacaktır.

Ülkemizde düzenlenecek uçak seferlerine günde azami 6 uçuş ve her uçuşta en fazla 200’er kişi bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi, gemi seferlerine ise günde azami 2 sefer ve her seferde 75’er kişi (askerler hariç) bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi gerekli görülmektedir.

Hindistan, Brezilya,Hollanda, Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Siera Leone, Kamerun ülkelerinde artan vaka sayıları nedeni ile 24.05.2021 tarihinden itibaren son 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunan ve ülkemize gelmek isteyen kişilerin (KKTC vatandaşları hariç) alınacak olan ikinci bir karara kadar ülkeye girişlerinin durdurulmasına karar verilmiştir. Son 14 gün içerisinde yukarıda belirtilen ülkelerden ülkemize gelecek KKTC vatandaşlarının 14 gün karantinada kalmaları kaydı ile ülkeye girişlerine izin verilmesi uygun görülmüştür.

Charter seferler ile bileklik uygulaması tabii tutulmak koşuluyla 4 gece 5 günlük kapalı otel turizmi yapacak oteller, hazırlanan taahhütnameleri imzalamak zorundadırlar. Bu oteller ne konaklamak amacıyla ne de otel içerisinde bulunan restoran,cafe v.b. alanları kullandırmak amacıyla dışardan müşteri kesinlikle kabul etmeyecektir. Charter seferler ile KKTC vatandaşlarının gelmesi yasaktır (Ancak çift uyruklu vatandaşlar ikamet adresinin başka bir ülkede olması ve ibrazı ile girebilirler. Bu kişiler belirtilen kurallara uymadıkları takdirde merkezi karantinaya alınacaklardır). Bu kapsamda kapalı otel turizm için haftada azami 8 uçuş düzenlenmesi uygun görülmüştür. Otel çalışanları her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Otel çalışanları müşteriler ayrıldıktan 2 gün sonra yaptıracakları PCR testlerinin negatif olmasına mütakip otelden ayrılabileceklerdir. Tedarikçiler ise otel içerisinde bulunan kişiler ile hiçbir şekilde temas etmeden malzeme temini yapacaklarıdır.

Kapalı otel turizmi yapmayan ve yerel turizm yapmak isteyen oteller hazırlanan taahütnameleri imzalayacak ve belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet vereceklerdir. Otellerde görev yapan kişiler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir."