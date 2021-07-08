Çiftçilere, Arıcılara ve Balıkçılara 10 Milyon TL Geri Ödemesiz Salgın Destek Ödemesi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, tarım sektöründe faaliyet gösteren ve salgın döneminden olumsuz etkilendiği değerlendirilen bitkisel ürün üreticilerine, balıkçılara ve arıcılara 10 milyon TL finansal destek sağlanması amacıyla geri ödemesiz (hibe) destek programı planlandığını duyurdu.

Salgın Destek Projesi kapsamında belirlenen kriterler doğrultusunda, bitkisel üretim yapan 5 bin 203 üretici, arıcılık yapan 210 üretici ve 355 balıkçı desteklendi.

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması dahilinde, salgın döneminin olumsuz koşullarından etkilendiği değerlendirilen bitkisel üretim yapan üreticiler, arıcılık yapan üreticiler ve balıkçılarımıza destek olunması amacı ile Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarından 10 milyon Türk Liralık kaynak ayrıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, destek ödemelerinde üst limit 6 bin TL olarak belirlenirken, destek miktarlarının üreticilere yarından itibaren ulaştırılacağı belirtildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı kayıtları üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda, üreticilerin alacağı destek hesaplanarak, Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinde olduğu gibi KOOP Merkez Bankası ve Ziraat Bankası kanalları ile üreticilere ulaştırılacak.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Her zaman yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti, salgın döneminde yine üreticimize elini uzatmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn. Fuat Oktay’ a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.”