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Çiğ süt ve arpa fiyatlarına artış yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, son dönemde döviz kurlarında yaşanan artışla birlikte üretim girdilerinin artmasına bağlı olarak, üreticiden alınan çiğ süt fiyatlarına ve imalatçıya satış fiyatlarına, Süt Endüstrisi Kurumu Yönetim Kurulu tarafından bugünden itibaren geçerli olmak üzere artış yapıldığını duyurdu.

01 Eylül 2018 Cumartesi 11:18
Çiğ süt ve arpa fiyatlarına artış yapıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, artışların iç piyasaya hayat pahalılığı olarak yansımaması için çiğ inek sütünün imalatçıya satışının ve içme sütünün (UHT ve pastörize süt) bakanlık tarafından olanaklar ölçüsünde litre başına destekleneceği belirtildi. Ayrıca, küçükbaş hayvancılara da hayvan başı destek verileceği kaydedildi.

Öte yandan, 3 Eylül Pazartesi tarihinden itibaren arpanın 1.79 TL/ kilogramdan satılacağı da duyuruldu.

YENİ ÇİĞ SÜT FİYATLARI ŞÖYLE:

 

Süt Nevi             Eski Fiyat  Yeni Fiyat

 

İnek Sütü Soğuk   1.61         2.60

Soğutulmuş          1.54         2.50

Açık                     1.47         2.45

Koyun Sütü Soğuk 3.34        5.13

Soğutulmuş          3.13         4.93

Açık                     3.01         4.73

Keçi Sütü Soğuk   2.51         3.93

Soğutulmuş         2.33         3.73

Açık                    2.15         3.53

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çiğ SütArpaArtışFiyatTarım Ve Doğal Kaynaklar BakanlığıüreticilerHaberGündemKıbrıs
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