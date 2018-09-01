Çiğ süt ve arpa fiyatlarına artış yapıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, artışların iç piyasaya hayat pahalılığı olarak yansımaması için çiğ inek sütünün imalatçıya satışının ve içme sütünün (UHT ve pastörize süt) bakanlık tarafından olanaklar ölçüsünde litre başına destekleneceği belirtildi. Ayrıca, küçükbaş hayvancılara da hayvan başı destek verileceği kaydedildi.



Öte yandan, 3 Eylül Pazartesi tarihinden itibaren arpanın 1.79 TL/ kilogramdan satılacağı da duyuruldu.



YENİ ÇİĞ SÜT FİYATLARI ŞÖYLE:

Süt Nevi Eski Fiyat Yeni Fiyat

İnek Sütü Soğuk 1.61 2.60

Soğutulmuş 1.54 2.50

Açık 1.47 2.45

Koyun Sütü Soğuk 3.34 5.13

Soğutulmuş 3.13 4.93

Açık 3.01 4.73

Keçi Sütü Soğuk 2.51 3.93

Soğutulmuş 2.33 3.73

Açık 2.15 3.53