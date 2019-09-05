Ciglos'ta fiber optik kabloyu kestiler!

Bugün 11.35 saatlerinde Ciglos'taki fiber optik kablonun bir kişi tarafından demir bıçkısı ile kesildiği öğrenildi.
Telefon Dairesinden yapılan açıklamaya göre: Lefkoşa-Girne fiberoptik kablo yedeği ile beraber Ciglos'ta aynı anda yedeği ile beraber fiber koptuğundan dolayı, ayrıca Mağusa-İskele fiberoptik kablo yedeği ile beraber aynı anda koptuğundan dolayı çalışmadığı beliritlerek, bu bölgelere şu an için İnternet bağlantısı verilemediğiya da yedek bağlantılar üzerinden servis kalitesinde ciddi düşüşler yaşandığı kaydedildi.
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