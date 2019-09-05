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Ciglos'ta fiber optik kabloyu kestiler!

05 Eylül 2019 Perşembe 12:53
Ciglos'ta fiber optik kabloyu kestiler!

Bugün 11.35 saatlerinde Ciglos'taki fiber optik kablonun bir kişi tarafından demir bıçkısı ile kesildiği öğrenildi. 

Telefon Dairesinden yapılan açıklamaya göre: Lefkoşa-Girne fiberoptik kablo yedeği ile beraber Ciglos'ta aynı anda yedeği ile beraber fiber koptuğundan dolayı, ayrıca Mağusa-İskele fiberoptik kablo yedeği ile beraber aynı anda koptuğundan dolayı çalışmadığı beliritlerek, bu bölgelere şu an için İnternet bağlantısı verilemediğiya da yedek bağlantılar üzerinden servis kalitesinde ciddi düşüşler yaşandığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
CiglosFiber Optik
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VATANDAŞ 2019-09-05 22:33:54

BU KABLOLARI KESMEK BU KADAR KOLAY MI ? PARDON BURASI KKTC

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