“Çıkarsız uzattığın el görmezden gelindi”

Demokrat Parti Milletvekili deneyimli siyasetçi Serdar Denktaş’ın bugün doğum günü..

Kız kardeşi Ender Denktaş Vangöl sosyal medya hesabından ağabeyi için duygusal bir mesaj paylaştı:

“SİYASET yap boz gibidir .Önemli olan doğru parçaları doğru yere Yerleştirebilmek. Ve en kötüsü ,doğru parça bulunduğu an KAYBEDİLMESİDİR …

POLİTİKACI ,Bir sonraki seçimi , DEVLET ADAMI ise bir sonraki NESLİ düşünerek hareket eder. Sen siyasi yaşamın boyunca hep Doğruları söyledin.Olmayacak bişey için olur deyip insanları kandırmadın .Belki de ne acıdır ki hele ki şimdiki zamanda en büyük yanlışıdır siyasetin Doğru olmak .Çünkü yalana sarılmak ,kazanmaktır bazen .Ülkesini düşünenler gerçeği ,mevkisini düşünenler yalanı seçer siyasette . Çünkü ne zaman “Yalan” söylense mübah oldu söyleyen .

İkaz ettin ,gerçekleri anlattın ,Yüreğini açtın,elini uzattın her zorluğa. Denge kurdun, ortamı sakinleştirdin,uzlaşıcı oldun ama işlerine gelmedi kimsenin .

Çıkarsızdı uzattığın el ,ve göz göre göre görmezden gelindi Her şey .

An geldi YORULDUM dedin içinden, hüzün çizgileri sarmışken yüzünü ,gamzelerini gösterdin . Bağıra bağıra ağlamak isterken ,gözyaşlarını içine akıttın. Deli gibi çağlayan sevgin varken ,sesini hep içine çekip sustun. Söyleyecek sözün varken sessizliği yeğledin . Ve SEN ASLINDA HİÇ YORULMADIN . Bir YOLUN varsa gidilecek SON ‘a BAKMA .

Bir SÖZÜN varsa yüreğe HİÇ SUSMA .

Görmen gereken varsa Birini, GİT YANINA .Okşaman gereken Binlerce Yürek varsa esirgeme elini.

Kızma hiç kimseye yaptıklarından dolayı .

TEŞEKKÜR et İHANET edenlere sana SADAKATİ Öğrettikleri için .

MİNNET duy YALANCILARA ,Doğrunun farkına varmanı sağladıkları için .

MUTSUZ edenlere Dua et ,MUTLULUĞU Hissettirdikleri için . Herkesi SEV ,Yaşamına ANLAM Kattıkları için . Hayat bu yüzden daha güzel ,SANA ,SİYAHLARI BEYAZ olarak FARKETTİRDİKLERİ için

. Başının üstünde yeri olanları ,hiç aşağıya İNDİRMEDİN .sadece kendi Düşenler HARİÇ .Her kurşuna yer verdin YÜREĞİNDE ,ama Seni SIRTINDAN VURANLAR Ne yazık ki yeterince YÜREKLİ olamadılar .

Sözcükleri harmanladım seni yürekten seven dostunun seni anlatan içten duygularıyla ve tekrar ettim senin için hiç bir zaman unutma diye .

DİBİ YOSUN TUTMUŞSA DENİZİN İLGİLENME. SEN DALGALARI SEYRET .

IŞIKLAR SÖNMÜŞSE ve KARANLIKSA ODAN ALDIRMA,AY IŞIĞINI SEYRET .

YENİK DÜŞÜYORSAN ÖZLEMLERİNE BOŞVER ,

KALBİNDEKİ O UÇSUZ BUCAKSIZ SEVGİYİ HİSSET .

SABRET , SABRET Kİ HER ŞEY HİSSETTİĞİN SEVGİ KADAR DERİN ve SONSUZ OLSUN .

YENİ YAŞIN SAĞLIKLA ,YÜREĞİN HUZURLA ,Ve ÖMRÜN GÜZELLİKLERLE YAŞANSIN .İYİ Kİ DOĞDUN İYİ Kİ VARSIN .Her zaman ve her koşulda sonsuza kadar Sevgimdesin abi SERDAR DENKTAŞ “