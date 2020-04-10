Çıkışını Engelleyen Araca Kasti Hasar Veren Kişi Tutuklandı

Gazimağusa'da, saat 20:00 sıralarında, R.K.(E-45), aracın çıkışını engellediği gerekçesiyle kullanımında bulunan araç ile üç kez ileri ve geri yaparak Yüksel ÖZTÜRK’ün sorumluluğunda bulunan ZRS 041 plakalı araca kasıtlı olarak çarpmak suretiyle hasar verdiği tespit edildi. R.K. (E-45) tutuklandı.

Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI: