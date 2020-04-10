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Çıkışını Engelleyen Araca Kasti Hasar Veren Kişi Tutuklandı

Gazimağusa’da çıkışını engelleyen araca kasti hasar veren kişi tutuklandı

10 Nisan 2020 Cuma 12:44
2343 Okunma
Çıkışını Engelleyen Araca Kasti Hasar Veren Kişi Tutuklandı

Gazimağusa'da, saat 20:00 sıralarında,  R.K.(E-45), aracın çıkışını engellediği gerekçesiyle kullanımında bulunan araç ile üç kez ileri ve geri yaparak Yüksel ÖZTÜRK’ün sorumluluğunda bulunan ZRS 041 plakalı araca kasıtlı olarak çarpmak suretiyle hasar verdiği tespit edildi. R.K. (E-45) tutuklandı.

Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

09.04.2020 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Gazimağusa'da, R.K.(E-45), aracın çıkışını engellediği
gerekçesiyle kullanımında bulunan araç ile üç kez ileri ve geri yaparak Yüksel ÖZTÜRK’ün
sorumluluğunda bulunan ZRS 041 plakalı araca kasıtlı olarak çarpmak suretiyle hasar verdiği tespit
edilmiştir. R.K. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler:
Tutuklama
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:) 2020-04-10 14:48:53

SUÇU İŞLEYEN R.K. MUĞDUR OLANIN ADI APAÇIK YAZILMIŞ NASIL HABER YAPIYORSUNUZ

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