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Çıldır, CTP’nin “Euro’ya geçelim” önerisini eleştirdi

DP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Çıldır, CTP’nin “Euro’ya geçelim” önerisini eleştirdi

07 Aralık 2021 Salı 18:22
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Çıldır, CTP’nin “Euro’ya geçelim” önerisini eleştirdi
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Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İş İnsanı Mehmet Çıldır, Sanayi Odası yönetimi ile birlikte ekonomistlerle yaptıkları görüşmelerde Euro’ya geçişi değerlendirdiklerini belirterek, “Yapılan bilimsel değerlendirmeler bunun asla mümkün olmadığı yönündedir. Euro’ya geçme fikri hayaldir. Bu  halka gerçekler söyleyelim, hayal satmayalım” dedi.
YENİ YÜZLERE ŞANS VERİLMELİ
Ada TV’de Cüneyt Oruç’un sorularını yanıtlayan Mehmet Çıldır, DP’den milletvekili adaylığıyla ilgili sorulara da, “İş hayatında başardım. Sporda başardım. Başkanı olduğum Gönyeli Spor Kulübü’nde başardım. Sanayi Odası yönetiminde de birlikte başardık. Şimdi bu başarıyı Meclis’te devam ettirmek istiyorum. Milletvekilliği bir meslek değildir. Bu ülkeye bir katkı koyabilecek olanlar gelsin. Yeni yüzlere şans verilsin” diye konuştu.
ZAMLARI ÖNLEMENİN YOLU VAR
Ekonomide yaşanan hayat pahalılığının vatandaşın bir numaralı gündemi olduğunu belirten Mehmet Çıldır, sözlerine şöyle devam etti. Zam dalgasını durdurmak için kısa vadede alınabilecek önlemler vardır. Öncelikle tüm hammadde girişlerini sübvanse ederek ucuzlatmamız gerekiyor. Eğer bu yapılırsa ikide bir fiyat değişmez. Gerekirse 1 yıl vergi alınmaz. Ama bu kriz atlatılabilir.”

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