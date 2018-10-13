Cinayet gibi kazaya 2.5 yıl!



Kararı okuyan Başkan Fadıl Aksun, sanığın mahkum olduğu Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne neden olma suçunun 7 yıla kadar hapis cezası ve/veya 5 bin TL para cezası öngören çok ciddi suçlardan olduğunu belirtti. Ölümle neticelenen trafik kazalarının yaygınlığına değinen Aksun, Mahkemelerin Yıllık Faaliyet Raporları’na göre ölümle neticelenen trafik kazalarında düşme eğilimi olmadığını söyledi. Ölümlü trafik kazalarında son dönemlerde artış olduğunu belirten Aksun, kamu yararı gereği bu tür suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Aksun, Değirmenlik- Lefkoşa anayolunda ikinci şeritte, 110 kilometre hızla seyreden sanığın, önündeki aracın ani fren yapmasıyla ona çarpmamak için direksiyonu sola kırıp, frene bastığını ardından bankete düşüp, Yusuf Çocuk Ltd. önünde yaya olarak beklemekte olan iki yayaya çarptığını söyledi. Aksun, sanığın polise bildirdiği adresinin 7 yıl boyunca değişmemesine rağmen, davanın sanığa tebliğ edilememesini, sanığın lehine değerlendirdiklerini söyledi. Başkan Fadıl Aksun, sanığın hız limitini aşması, hısını salim hadde indirmemesi, takip mesafesini korumamasını sanığın aleyhine ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiklerini belirtti. Aksun, sanığın pişman oluşunu, polise yardımcı oluşunu, kazanın ardından ambulansı aramasını, trafik sicil kaydının olmayışını ve kaza günü siyah renk giyen yayaların kazada katkısal kusuru oluşunu sanığın lehine değerlendirdiklerini söyledi. Aksun, sanığa oybirliği ile 2 yıl 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.