Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96657
ALTIN
230.218
DOLAR
5.9313
STERLİN
7.7403
EURO
6.8595
Güvenliğiniz için bu ayarı mutlaka değiştirin!
Bu ayarı mutlaka değiştirin!
Tırnak batması nasıl geçer?
Tırnak batması nasıl geçer?
Instagram fotoğrafı çekmek için ev tasarlandı
Instagram fotoğrafı çekmek için ev...
Aldatıldığını Google Haritalar'dan öğrendi
Aldatıldığını Google Haritalar'dan öğrendi
Soğan kabuğundan çay ürettiler!
Soğan kabuğundan çay ürettiler!
banner40

Cinayet gibi kazaya 2.5 yıl!

Değirmenlik- Lefkoşa anayolunda sağ şeritte 110 kilometre hızla süratli şekilde seyrederken iki yayaya çarparak, Shahid Zaman’ın ölüne neden olan Kemal İzveren, 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. 

13 Ekim 2018 Cumartesi 10:12
Cinayet gibi kazaya 2.5 yıl!


Kararı okuyan Başkan Fadıl Aksun, sanığın mahkum olduğu Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne neden olma suçunun 7 yıla kadar hapis cezası ve/veya 5 bin TL para cezası öngören çok ciddi suçlardan olduğunu belirtti. Ölümle neticelenen trafik kazalarının yaygınlığına değinen Aksun, Mahkemelerin Yıllık Faaliyet Raporları’na göre ölümle neticelenen trafik kazalarında düşme eğilimi olmadığını söyledi. Ölümlü trafik kazalarında son dönemlerde artış olduğunu belirten Aksun, kamu yararı gereği bu tür suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Aksun, Değirmenlik- Lefkoşa anayolunda ikinci şeritte, 110 kilometre hızla seyreden sanığın, önündeki aracın ani fren yapmasıyla ona çarpmamak için direksiyonu sola kırıp, frene bastığını ardından bankete düşüp, Yusuf Çocuk Ltd. önünde yaya olarak beklemekte olan iki yayaya çarptığını söyledi. Aksun, sanığın polise bildirdiği adresinin 7 yıl boyunca değişmemesine rağmen, davanın sanığa tebliğ edilememesini, sanığın lehine değerlendirdiklerini söyledi. Başkan Fadıl Aksun, sanığın hız limitini aşması, hısını salim hadde indirmemesi, takip mesafesini korumamasını sanığın aleyhine ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiklerini belirtti. Aksun, sanığın pişman oluşunu, polise yardımcı oluşunu, kazanın ardından ambulansı aramasını, trafik sicil kaydının olmayışını ve kaza günü siyah renk giyen yayaların kazada katkısal kusuru oluşunu sanığın lehine değerlendirdiklerini söyledi. Aksun, sanığa oybirliği ile 2 yıl 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
CinayetKazaHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
vatandaşşş 2018-10-13 10:21:23

yediniz adamı bu adam karıncayı bile ilişmeyen adamdı hayatını siktiniz adamın

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
kktc gerçekleri 2018-10-13 11:27:41

O da iki kişiyi oldurmus vatandaşşş

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
vatandaşşş 2018-10-13 11:46:27

onun gibi her an sende öldürebilin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Mağusa sular altında kalacak
Mağusa sular altında kalacak
Akıncı: Beni devre dışı bırakabilecek yegane güç Kıbrıs Türk halkıdır
Akıncı: Beni devre dışı bırakabilecek yegane güç Kıbrıs Türk halkıdır
Güney'de İnsan Ticaretinden 2 Polis tutuklandı
Güney'de İnsan Ticaretinden 2 Polis tutuklandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim