“Cinayet işlediğini itiraf etti”

Lefkoşa’da 5 Şubat tarihinde işlenen Halil İbrahim Mengi cinayetiyle ilgili tutuklanan zanlılardan C.O’nun, cinayet işlediğini itiraf ettiği belirtirdi.

Mahkemeye bilgi veren Polis, zanlı C.O.’nun Halil İbrahim Mengi’yi ‘cinsel tacizde’ bulunduğu için kafasına keser ile vurarak öldürdüğünü itiraf ettiğini söyledi.

Mahkeme huzurundaydılar…

Lefkoşa’da meydana gelen cinayet olayı ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar C.O., ve S.C., aleyhindeki tutukluluk süresi dolarken, ek süre talebi ile yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldılar.

Zanlı C.O.’nun konuşma ve duyma engelli olmasından ötürü davayı anlaya bilmesi için özel tercüman hazır edildi.

Evde yeni emareler bulundu…

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis müfettişi Fikri Sergil, cinayetin 5 Şubat tarihinde meydana geldiğini hatırlattı.

Sergil, Lefkoşa'da Ali Hasip Sokak üzerinde bulunan ikametgâhın banyo odası içerisinde kafasına almış olduğu darbeye müteakip yaşamını yitiren Halil İbrahim Mengi’nin cesedinin bulunması üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin soruşturma başlattığını belirtti.

Sergil yürütülen soruşturma kapsamında evde gerçekleştirilen incelemede salon, mutfak, koridor ve banyo odalarında bulunan birçok kan örneği bulunduğunu söyledi.

Polis müfettişi Sergil, ayrıca ikametgâhın koridor kısmında bulunan çamaşır makinesi arkasında saklı, üzerinde kan bulunan 1 adet 44 cm Tahta saplı Keser ve 1 adet 30 cm İngiliz anahtarı bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, ikametgâhın içerisinde bulunan ve üzerinde kan olan 3 çift terlik, Yine mutfak içerisinde bulunan çöp naylonu içerisinden 1 adet maktule ait kafatası parçası olduğuna inanılan kemik parçası ile yerde maktule ait olduğu düşünülen kanlı saç örneği bulunduğunu ifade etti.

Sergil yine çamaşır makinesi içerisinde bulunan üzerinde kan lekesi tespit edilen kadın kıyafetleri tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Zanlıların 6 Şubat tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak 3 gün, 9 Şubat tarihin aleyhlerin 8 gün tutukluluk emri alındığını mahkemeye hazırlatan Sergil, alınan bu sürelerde içerisinde söz konusu ikametgâhta yeniden arama yapıldığını ve başka emarelerin de zapt edildiğini anlattı.

Polis: Konuşma ve işitme engelli C.O cinayeti itiraf etti

Zanlıların doktor kontrolünden geçirildiğine işaret eden polis, zanlı S.C.’nin sağ kulağında sert bir cisim tarafından alınan darbeden kaynaklanan bir kesik tespit edildiğini vurguladı.

Polis, konuşma ve işitme engelli zanlı C.O’nun polise verdiği beyanda maktul Halil İbrahim Mengi tarafından cinsel tacize uğradığını belirttiğini ifade etti.

Halil İbrahim Mengi ve C.O.’nun kıyafetlerinin incelenmek için emare alındığı ve incelenmesinin sürdüğünü de belirten Polis müfettişi Fikri Sergil, zanlı C.O.’nun gönüllü ifadesinin tercüman aracılığı ile alındığını ve Mengi’nin kendisine cinsel tacizde bulunması üzerine kafasına keser ile vurduğunu itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

Yeniden doktor kontrolünden geçirilecekler..

Müfettiş Sergil, zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini, ayrıca Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde cezai ehliyeti olup olmadığı yönünden kontrolden geçirildiğini ancak bir kontrolden daha geçmesi gerektiğini mahkemeye aktardı.

Polis, S.C’nin de kontrolden geçirileceğini belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Banu Soyer, zanlıların soruşturma maksatlı 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.