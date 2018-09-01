Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
92723
ALTIN
252.128
DOLAR
6.5943
STERLİN
8.4752
EURO
7.6511
Google Asistan Artık İki Dili Aynı Anda Anlayabilecek
Google Asistan Artık İki Dili...
Bilim İnsanları, Esnek Ekranlı Rulo Tablet Ürettiler
Bilim İnsanları, Esnek Ekranlı Rulo...
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda oksijen sızıntısı alarmı
Uzay İstasyonu'nda oksijen sızıntısı alarmı
Yeni iPhone Modellerinin Tanıtım Tarihi Belli Oldu
Yeni iPhone Modellerinin Tanıtım Tarihi...
Twitter, Kullanıcılara 'Takipten Çıkarılacak Kişiler' Önerisinde Bulunacak
Twitter, yeni özelliğini test ediyor

Cinayetle ilgili tutuklanan Fevzi Şanverdi mahkemeye çıkarıldı

Hasan Polat Sepetçioğlu'nu bıçaklayarak öldüren Fevzi Şanverdi tutuklanarak Girne Kaza Mahkeme’sine çıkarıldı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 12:15
Cinayetle ilgili tutuklanan Fevzi Şanverdi mahkemeye çıkarıldı

Hasan Polat Sepetçioğlu bu sabaha yakın Girne Kordon Boyu Caddesi’nde bir bankta uyuduğu sırada bıçaklanarak öldürüen

Fevzi Şanverdi tutuklanarak Girne Kaza Mahkeme’sine çıkarıldı. Mahkeme zanlıya 3 gün tutukluluk emri verdi.

Girne’de Kordon Boyu Caddesi üzerinde sabaha yakın 04.40 sıralarında cinayet işlendi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; 34 yaşındaki Fevzi Şanverdi, cadde üzerindeki çocuk parkı içerisindeki bir bankta uyumakta olan 26 yaşındaki Hasan Polat Sepetçioğlu’nu bıçaklayarak öldürdü.
Polis açıklamasında şahıslar arasında ilk önce tartışma çıktığı belirtildi.

Tartışma sonrası Fevzi Şanverdi kendisine küfür edildiği gerekçesiyle yanındaki ekmek bıçağıyla Hasan Polat Sepetçioğlu’nu bankta uyurken boynundan ve sırtından bıçaklayarak öldürdü.

Polis tarafından tutuklanan şahıs bu sabah Girne Kaza Mahkeme’sine çıkarıldı.
Mahkeme’de polis zanlının kanında 189 miligram alkolün tespit edildiğini belirtti.
Zanlıya “taamüden adam öldürme”, “adam öldürme” ve “kanunsuz bıçak bulundurma” suçlarından dava okundu.
Yargıç, Hazan Aksun zanlıya 3 gün tutukluluk emri verdi.
Polisin cinayetli ilgili soruşturması sürüyor. 

BRTK

banner22
Anahtar Kelimeler:
Fevzi ŞanverdiTutuklamaMahkemeHasan Polat SepetçioğluBıçaklamaGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Savaşan: Siyaset kurumu barışı öncelikle kendi insanı arasında egemen kılmalı!
Savaşan: Siyaset kurumu barışı öncelikle kendi insanı arasında egemen kılmalı!
Erhürman, Dünya Barış Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Erhürman, Dünya Barış Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Mustafa Başlar'dan zam eleştirisi!
Mustafa Başlar'dan zam eleştirisi!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim