Cinayetle ilgili tutuklanan Fevzi Şanverdi mahkemeye çıkarıldı

Hasan Polat Sepetçioğlu bu sabaha yakın Girne Kordon Boyu Caddesi’nde bir bankta uyuduğu sırada bıçaklanarak öldürüen

Fevzi Şanverdi tutuklanarak Girne Kaza Mahkeme’sine çıkarıldı. Mahkeme zanlıya 3 gün tutukluluk emri verdi.

Girne’de Kordon Boyu Caddesi üzerinde sabaha yakın 04.40 sıralarında cinayet işlendi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; 34 yaşındaki Fevzi Şanverdi, cadde üzerindeki çocuk parkı içerisindeki bir bankta uyumakta olan 26 yaşındaki Hasan Polat Sepetçioğlu’nu bıçaklayarak öldürdü.

Polis açıklamasında şahıslar arasında ilk önce tartışma çıktığı belirtildi.

Tartışma sonrası Fevzi Şanverdi kendisine küfür edildiği gerekçesiyle yanındaki ekmek bıçağıyla Hasan Polat Sepetçioğlu’nu bankta uyurken boynundan ve sırtından bıçaklayarak öldürdü.

Polis tarafından tutuklanan şahıs bu sabah Girne Kaza Mahkeme’sine çıkarıldı.

Mahkeme’de polis zanlının kanında 189 miligram alkolün tespit edildiğini belirtti.

Zanlıya “taamüden adam öldürme”, “adam öldürme” ve “kanunsuz bıçak bulundurma” suçlarından dava okundu.

Yargıç, Hazan Aksun zanlıya 3 gün tutukluluk emri verdi.

Polisin cinayetli ilgili soruşturması sürüyor.