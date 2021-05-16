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Cinsel istismarcı mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa'da Nisan 2021 ayı içerisinde meydana gelen çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı suçlarıyla ilgili olarak tutuklanan zanlı Bayramdurdy Hemrayev dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Mayıs 2021 Pazar 12:49
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Cinsel istismarcı mahkemeye çıkarıldı

KAYNAK:Ses Kıbrıs

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç 2021 Nisan ayı içerisinde Lefkoşa' da zanlı Bayramdurdy Hemrayev ikametgahı içerisinde akrabası olan aynı yerde sakin 11 yaşındaki kız çocuğunun giymiş olduğu kıyafetini indirip kalçalarına kendi giydiği pantolonunu indirdikten sonra erkeklik organını sürtüp, vajinasını öpmek sureti ile cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediği gerekçesi ile hakkında şikâyet bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis meselenin Mayıs 2021 tarihinde polise intikal etmesine müteakip tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını, mesele ile ilgili olarak ailenin ifadeleri ve ilaveten iki ifade daha temin edildiğini belirtti. Alınan ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca alınan zanlıya ait gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin devam ettiğini, müştekinin çocuk psikoloğu raporlarının temin edilmesi ve Sosyal hizmetler dairesinden raporlar temin edilmesi gerektiğinden soruşturma maksatlı zanlının 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Son Güncelleme: 16.05.2021 13:02
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