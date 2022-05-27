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Çırılçıplak soyunup bağırıp çağırdı!

 Namusa ve ahlaka aykırı hareket, rahatsızlık suçlarından tutuklanan zanlı Olanrewaju Dominic Ajayı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

27 Mayıs 2022 Cuma 17:07
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Çırılçıplak soyunup bağırıp çağırdı!

(Kamalı Haber)

 Namusa ve ahlaka aykırı hareket, rahatsızlık suçlarından tutuklanan zanlı Olanrewaju Dominic Ajayı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, huzurda bulunan zanlı Olanrewaju Dominic Ajayı’nin "Namusa ve ahlaka aykırı hareket, rahatsızlık" suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 26.05.2022 tarihinde saat 08:00 raddelerinde Gönyeli'de umumi bir yer olan apartmanın merdiven boşluğu içerinde zanlı Olanrewaju Dominic Ajayı’nin (E-24-Nijerya-Öğrenci, YDÜ) giymekte olduğu pantolonu çıkarıp edep yerini göstermek sureti ile namus ve ahlaka aykırı harekette bulunup, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle anlaşılmayacak bir şekilde bağırmak sureti ile rahatsızlık yaptığını söyledi.

Polis, aynı gün mesele ile ilgili olarak gelen şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını ve zanlının bu hareketi yaparken kamere görüntülerinin tespit edildiğini anlattı.

Polis, akabinde soruşturmanın derinleştirildiğini ve zanlının Gönyeli'de birçok sokakta ayni şekilde vaziyette dolaştığına dair kemre görüntülerinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, halen bu kamera görüntüleri incelenmesine devam ettiğini ayrıca zanlının pantolonunu çıkartarak yarı çıplak vaziyette gezdiği sokaklarda bulunan ve henüz isimleri tespit edilemeyen birçok görgü tanıkları olup, bu tanıklardan ifade alınması gerektiğini söyledi.

Polis, bu aşmada zanlının serbest kalması halinde ifadesi alınması elzem olan tanıklara müdahale etme ihtimali olduğundan, tahkikatın salim bir şekilde yürütülmesi için zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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