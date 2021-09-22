‘Cıttaslow Sunday’ Etkinliği 26 Eylül’de Gerçekleştirilecek

Cittaslow’un Kıbrıs ağını oluşturan 5 belediye; Yeniboğaziçi, Lefke, Mehmetçik, Geçitkale ve Tatlısu Belediyeleri bu yıl 26 Eylül Pazar ‘Cittaslow Sunday Günü’dünyada eş zamanlı gerçekleştirilecek. ‘Cittaslow Sunday’ etkinliğinin Kuzey Kıbrıs ayağına, Yeniboğaziçi ev sahipliği yapacak.

26 Eylül Pazar günü, Yeniboğaziçi Festival Alanı’nda saat 10:00’da yapılacak olan etkinlikte Asya Bebeğe yardım için yardım stadı kurulacak olup, Retro Çalgıcılar, sahneye çıkacaklar. Bu konser tamamen gönüllülük esasına dayalı olup bu konserden elde edilen tüm gelirler Asya Bebeğe bağışlanacak. (MHA)