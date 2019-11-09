Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha
Google o markayı satın aldı
Google o markayı satın aldı
Tıkalı burun uyku problemlerine yol açıyor
Tıkalı burun uyku problemlerine yol...
Aspirin depresyona iyi geliyor
Aspirin depresyona iyi geliyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor

Cittaslow toplantısı ülkemizde yapılıyor

09 Kasım 2019 Cumartesi 14:24
Cittaslow toplantısı ülkemizde yapılıyor

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon toplantısı “Cittaslow Turizmi” başlığı altında yapıldı.

Toplantı, ülkemizin ilk cittaslow unvanını alan beldesi Yeniboğaziçi’ne bağlı Mormenekşe köyünde gerçekleştirildi…
Toplantıya, Türkiye, Polonya ve İtalya’dan Cittaslow ağına üye olan belediyeleri temsilen Cittaslow Başkanı Sn. Stefano Pisani ve Genel Sekreteri Sn. Pier Giorgio Olivetti’nin yanı sıra Belediye Başkanları ve koordinatörler, katıldı.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Toplantısına ülkemizdeki cittaslow belediyeleri olan Yeniboğaziçi, Lefke, Mehmetçik, Geçitkale ve Tatlısu belediye başkanları da katıldı.
Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sariçimeli toplantının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılmasının önemine vurgu yaparak, cittaslow kuruluşunun ülke tanıtımı için önemine işaret etti…

Toplantının Cittaslow Turizmi başlığı altında yapılacağına işaret eden Sariçimeli, ülkenin turizm potansiyelinin arzu edilen noktada olmadığına değindi.

Cittaslow Başkanı Stefano Pisani de cittaslowun siyasi bir organizasyon olmadığının altını çizerek, cittaslow turizminin sadece tatil anlamına gelmediğini söyledi…

Açılış konuşmalarının ardından toplantıya geçildi.

6-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda 5 belediyeye ait tarihi turistik yerlerin yanında, 5 belediyenin sınırları içerisinde yerelde üretim yapan tesisler de tanıtılacak.

DB/BRT

banner22
Anahtar Kelimeler:
Cittaslow Toplantısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Tatar'dan Atatürk için duygusal video
Başbakan Tatar'dan Atatürk için duygusal video
Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı ile büyük bir oyunu bozduk
Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı ile büyük bir oyunu bozduk
DP Gençlik Örgütü'nden 10 Kasım mesajı
DP Gençlik Örgütü'nden 10 Kasım mesajı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim