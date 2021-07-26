Clublar ve casinolara aşısız müşteri kabul edilmeyecek!

Buna göre üst komite şu kararları aldı:

10.08.2021 tarihinden itibaren Charter seferler ile el bilekliği takılarak kapalı otel turizm uygulaması iptal edilmiştir. Chater seferler ile ülkemize gelecek kişiler ülke kategorilerinde belirtilen kriterlere göre işlem göreceklerdir.

Bu seferler ile ülkemize gelecek kişiler tarifeli seferler de olduğu gibi “Güvende Kal Uygulaması”nı indirmeleri koşulu ile el bilekliği ile geldikleri ülkeye göre karantina sürelerini belirtilen ikamet adreslerinde evde geçirebileceklerdir.

İkamet adresi gösteremeyen kişiler ise belirlenen merkezi karantina otellerinde karantina sürelerini tamamlayacaklardır.

Otelde konaklama ve/veya otel aktivitelerinden faydalanmak amacı ile giriş yapacak kişilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Otel restoranlarında masalar arası 2 m olacak şekilde ve masaya servis yapılacak şekilde hizmet verilmesi, açık büfe verilme zorunluluğu olduğu zamanlarda yiyecek, içecek (çay ve kahve makinesi, sebil dahil) servisi görevliler tarafından sağlanması ve servislerin gerçekleşmesi esnasında ise tek kullanımlık plastik malzemeler kullanılması uygun görülmüştür. Otel/casino çalışanları maske takacak ve her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Yerel Turizm yapacak oteller (plaj, düğün-nişan organizasyonları vb etkinlikler dahil) charter seferler ile kapalı otel turizmi yapamazlar ve karantina oteli olarak kullanılamazlar

02.08.2021 tarihinden itibaren Casinoya giriş yapacak kişilerin aşılı olması gerekmektedir. Aşısız müşteriler kabul edilmeyecektir. (Kapalı otel turizmine 10 ağustosa kadar devam edecek otellerde bu kural 11 ağustostan itibaren geçerli olacaktır). Salonda bulundukları süre zarfında maske takılacak ve sosyal mesafe kuralları gözetilecektir.

Deniz gezi teknelerinin, kapasitelerinin yarı kapasitesi kadar yolcu olacak şekilde hizmet vermeye devam edeceklerdir. Tur teknesinde görev yapan personel 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca hazırlanacak taahhüt formları imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilen kişiler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Marinalar açık olacaktır.