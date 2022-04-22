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Çocuklar Elektrik Kesintisi ve Pahalılıktan Şikâyetçi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Bakanlar Kurulu toplantısında bakanlık koltuklarına oturan çocuklar ülkenin elektrik ve pahalılık sorunlarına çözüm istedi.

22 Nisan 2022 Cuma 14:35
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Çocuklar Elektrik Kesintisi ve Pahalılıktan Şikâyetçi

Başbakanlık koltuğuna oturup, çocukların Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık eden Suzan Ballı isimli öğrenci, elektriğin kesilmemesini ve temel gıdaların ucuzlatılmasını talep etti.
Ballı, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve bakanlara hitaben yaptığı konuşmada, ülkenin, halkın ve çocukların aydınlık geleceği için yapacakları çalışmalarda bakanlara başarılar diledi. 
Sağlık sektöründe, eğitimde ve sosyal hayatta iyileştirmeler beklediklerini dile getiren Ballı, yollar ve hastanelerin daha yeni ve iyi olmasını, etrafın daha fazla yeşillendirilmesini istedi. Ballı, elektriğin kesilmemesini ve temel gıdaların ucuzlatılmasını talep etti.
Ballı, “Hayatımızda sevgi ve saygının ön planda olduğu bir dünya diliyor ve tüm çocukların bayramını kutluyorum” dedi.
SUCUOĞLU
Başbakan Faiz Sucuoğlu da Ballı’nın dile getirdiği konuların önemli olduğunu kaydetti. Ballı, “Kendisi belli ki ülkeyle yakından ilgilenen, sorunları detaylı bir şekilde bilen ve bizimle paylaşan bir başbakanımız. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.
Çocukların olayların farkında olmaları ve ülkelerini sevmelerinin önemli olduğunu belirten Sucuoğlu, çocuklara başarılar diledi ve bayramlarını kutladı.
Başbakan ve bakanlar Bakanlar Kurulu toplantı odasındaki buluşmalarının ardından Başbakanlık önünde çocuklarla birlikte anı fotoğrafı çektirdi.
Başbakan ve bakanlar ayrıca çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

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