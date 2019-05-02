Çocuklarını kaçıran Ürdünlü baba KKTC’de yakalandı

Ürdünlü Sufian ve 3 çocuğu Barış Gücü aracılığıyla Rum Yönetimi’ne teslim edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 12, 6 ve 4 yaşlarındaki üç çocuğuyla birlikte Gayretköy’de tespit edilen Ürdünlü Sufian ve çocuklar için, İki Toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Teknik Komite’yle temasa geçildi.

Ardından, Ürdünlü Sufian ve 3 çocuk, Ledra Palace Sınır Kapısı’nda Birleşmiş Milletler Barış Gücü yetkililerine teslim edilerek Rum Yönetimi’ne iade edildi.