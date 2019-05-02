Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...
Günde 10 bardak şekerli çay, yılda 3 kilo aldırıyor
Çaya şeker atanlar dikkat!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme yol açacak!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası çıkarıldı. KKTC'de ise ...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası...

Çocuklarını kaçıran Ürdünlü baba KKTC’de yakalandı

Güney Kıbrıs’ta, dün 3 çocuğunu kaçıran Ürdün uyruklu 42 yaşındaki Sufian Mohammad Abdallah Marie, çocuklarıyla birlikte KKTC’de tespit edildi..

02 Mayıs 2019 Perşembe 14:20
Çocuklarını kaçıran Ürdünlü baba KKTC’de yakalandı
banner44

Ürdünlü Sufian ve 3 çocuğu Barış Gücü aracılığıyla Rum Yönetimi’ne teslim edildi.

banner41
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 12, 6 ve 4 yaşlarındaki üç çocuğuyla birlikte Gayretköy’de tespit edilen Ürdünlü Sufian ve çocuklar için, İki Toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Teknik Komite’yle temasa geçildi.

Ardından, Ürdünlü Sufian ve 3 çocuk, Ledra Palace Sınır Kapısı’nda Birleşmiş Milletler Barış Gücü yetkililerine teslim edilerek Rum Yönetimi’ne iade edildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
KKTCHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Uygulamalı Entegre Vektör Mücadelesi” KTTB’de konuşulacak
“Uygulamalı Entegre Vektör Mücadelesi” KTTB’de konuşulacak
KTÖS’ün yarın yapacağını duyurduğu grev askıya alındı
KTÖS’ün yarın yapacağını duyurduğu grev askıya alındı
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim