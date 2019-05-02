Çocuklarını kaçıran Ürdünlü baba KKTC’de yakalandı

Ürdünlü Sufian ve 3 çocuğu Barış Gücü aracılığıyla Rum Yönetimi’ne teslim edildi.
Ardından, Ürdünlü Sufian ve 3 çocuk, Ledra Palace Sınır Kapısı’nda Birleşmiş Milletler Barış Gücü yetkililerine teslim edilerek Rum Yönetimi’ne iade edildi.
Güney Kıbrıs’ta, dün 3 çocuğunu kaçıran Ürdün uyruklu 42 yaşındaki Sufian Mohammad Abdallah Marie, çocuklarıyla birlikte KKTC’de tespit edildi..
Ürdünlü Sufian ve 3 çocuğu Barış Gücü aracılığıyla Rum Yönetimi’ne teslim edildi.
Ardından, Ürdünlü Sufian ve 3 çocuk, Ledra Palace Sınır Kapısı’nda Birleşmiş Milletler Barış Gücü yetkililerine teslim edilerek Rum Yönetimi’ne iade edildi.