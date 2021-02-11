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“Çok iyiyim, her şey yolunda”

Covid-19 tedavisi gören Seral Çetindal, sosyal medya hesabından yayınladığı videolu mesajla iyi olduğunu duyurdu.

11 Şubat 2021 Perşembe 13:37
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“Çok iyiyim, her şey yolunda”

Covid-19 tedavisi gören Seral Çetindal, sosyal medya hesabından yayınladığı videolu mesajla iyi olduğunu duyurdu.

Solunum cihazına bağlı olduğu görülen Çetindal, “Çok iyiyim, her şey yolunda” ifadelerini kullandı.

Seral Çetindal bir diğer paylaşımında ise tedavi gördüğü bölümde görev yapan sağlık çalışanlarının fotoğraflarını, “Kahramanlar ve fedakar Arkadaşlar, işleri çok zor gerçekten ama yılmadan yorulmadan 18-20 saat uyumadan canla başla mücadele ediyorlar, çalışıyorlar hasta insanlarımıza şifa verebilmek için. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar” notuyla paylaştı.

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