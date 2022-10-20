''Çoklu tarife için uygulanacak fiyatlar bugün belirlenecek''

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa BRT’de '17. Saat' programına katılarak, akaryakıt, elekrikte af ve çoklu tarife konusunda açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Paşa, “Dün Yönetim Kurulu'nu toplayarak noter huzurunda kameralar önünde teklifleri açtık ve değerlendirdik. 4 teklif geldi ancak bir teklif bizim davet etmediğimiz ve yurtdışı menşeli bir şirketten geldiği için onu hiç değerlendirmeye almadık.Teklif veren 3 firmanın en düşük teklifi veren Hayati Özok firmasından 13 dolar navlonun yani taşıma bedeli ile plus değeri üzerinden alım yapılmasına oybirliği ile karar verildi. Bunu çok süratli bir şekilde Bakanlar Kurulu’na gönderdik. 24 bin ton akaryakıt alınacak şekilde karar ürettik. Bakanlar Kurulu bu kararı onaylayarak bugün Resmi Gazete'de yayınlanmıştır”dedi.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, bugün Hayati Özok firması ile imzalanacak sözleşmeyle 1 Milyon Dolar teminata bağlanacağını da açıkladı.

Paşa, “İlgili firmayı yarın sabah Elektrik Kurumu'na davet ettik. Bizim koyduğumuz bazı şartlar da vardır. Burada şartlardan en önemlisi teminattır. Yarın ilgili firma ile sözleşme imzalayacağız ve süreç neticelenecektir. 10 gün içerisinde yakıtın geleceğini ilgili firma tahhüt etti. Gelecek olan 24 bin ton yakıt yaklaşık 45 günlük yakıttır. Şuanda elimizde de 20 günlük yakıt bulunmaktadır” dedi.

Bazı bölgelerde yaşanan elektrik kesintilerine de değinen Hüseyin Paşa, “Kesinti yakıttan dolayı değildir. Çok yıpranmış olan yeraltı kablolarının fazla yük almasından dolayı patlamalar meydana gelmektedir. Söz konusu yerlerde tamirin yapılması için kesintiye gidiliyor. Hatta bu çalışmalar yapılırken Gazimağusa’da Tuzla bölgesinde bir işçimiz de geçtiğimiz günlerde yaralandı” şeklinde konuştu.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Paşa, vatandaştan gelen yoğun istek üzerine çoklu tarifiye geçilyor olduğunu da belirtti.

Çoklu tarifeyi 1 Kasım’dan itibaren geçileceğini de kaydeden Hüseyin Paşa, “Herkes çoklu tarifeye geçmeye mecbur değildir. İsteğe bağlı olarak tüketici çoklu tarifeye geçebilir” diye konuştu.

Paşa, “Kıb-Tek Yönetim Kurulu bugün saat 11.00’de toplanacak. Çoklu tarife için uygulanacak fiyatları bugün belirleyeceğiz. Bu konuda son noktayı koyacağız” dedi.

Hüseyin Paşa, elektrikte borç affında hedeflenenin 10-15-20 yıl gibi eskiden olan pasif borçların ödenmesi olduğunu söyledi.

Paşa, “Kararı alalı 1-2 gün olmasına rağmen bugün bir vatandaş geldi ve 10 yıl önce rahmetli olan babasının kabarık bir miktarda borcu vardı. Tereke kuralamadı ve borç hanesi her geçen gün çoğaldı. Birikmiş borçlara bir örnektir size verdiğim” dedi.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, herhangi bir kuruluşun, şirketin, otelin borcunu bağışlamanın söz konusu olmadığını da vurguladı.

Paşa, “Biz herhangi bir kuruluşun, işadamının, otelin elektrik borcunu bağışlamamız sözkonusu değildir. Pasif alacaklar vardır. Yıllardır hayata geçirilmemiş abonelerimizin bir noktada aktif hale getirilmesidir” dedi.

BRT