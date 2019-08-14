Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız alerjiniz olabilir!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız...
Sakatatın faydaları nelerdir?
Sakatatın faydaları nelerdir?
Çin dijital paraya hazır
Çin dijital paraya hazır
Samsung, Dünyanın İlk 108 MP Kamera Sensörünü Duyurdu
Son Dakika
Samsung, Dünyanın İlk 108 MP...
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka tüketin
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka...

Çölleşme Tehlikesine Karşı Lefkoşa’ya 300 Bin Ağaç

14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:36
Çölleşme Tehlikesine Karşı Lefkoşa’ya 300 Bin Ağaç

Rum tarafında faaliyet gösteren “Lefkoşa’ya 300 Bin Ağaç” isimli vatandaş inisiyatifi Kıbrıs Adası’nın ve özellikle Lefkoşa civarındaki ovaların küresel ısınmanın etkilerine maruz kaldığına, bilimsel analizlerin, artan ısı nedeniyle Kıbrıs’ın çölleşme süreci içerisine girdiğini gösterdiğine dikkat çekti.

Haravgi’nin haberine göre, adı geçen inisiyatif 2019 sonbaharında büyük bir ağaç dikme seferberliği için Rum makamlarını, yerel yönetimi, Orman Dairesi’ni, eğitim kurumları ve diğerlerini harekete geçirmek amacıyla sosyal medya üzerinden eyleme geçeceğini duyurdu. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak
Lefkoşa Surlariçi'nde bir apartmanda yangın çıktı
Lefkoşa Surlariçi'nde bir apartmanda yangın çıktı
Kıbrıslı Türk Limasol’da ölü bulundu
Kıbrıslı Türk Limasol’da ölü bulundu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim