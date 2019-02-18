Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Chrome kullanıcılarına önemli uyarı: Tamamen değişiyor
Chrome kullanıcılarına uyarı
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı! İşte Çinlilerin yeni oyuncağı
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı!
Stokları 3 dakikada tükenen Samsung Galaxy M20 Türkiye'de
Stokları 3 dakikada tükendi!
Yeni sosyal medya akımı: Sahte uçak yolculuğu
Yeni sosyal medya akımı
Apple'ın başı dertte: iOS 12.1.4 ile bağlantı sorunu ortaya çıktı
Apple'ın başı dertte

Çöpe Değil Geri Dönüşüme: 22 Günde 89 Bin 962 Atık

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB),başlattığı “Çöpe değil geri dönüşüme” kampanyasıyla 22 günde 89 bin 962 adet plastik şişe ve alüminyum kutu topladı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 14:29
Çöpe Değil Geri Dönüşüme: 22 Günde 89 Bin 962 Atık

LTB’den yapılan açıklamaya göre, planlı atık yönetimi anlayışının bir parçası olarak çevreye karşı sorumlulukla hareket ederek başlatılan ve Lefkoşa Türk Belediyesi 50. Yıl Fidanlığı’nda gerçekleştirilen kampanya yurttaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kampanya kapsamında 22 günde toplanan plastik şişeler ve alüminyum tenekeler çöplüğe değil, geri dönüşüme kazandırılıyor.

banner41
20 ŞUBAT’TAN İTİBAREN, 50 PLASTİK ŞİŞE VEYA 50 ALÜMİNYUM İÇECEK KUTUSU GETİRENE 1 BEZ ÇANTA HEDİYE

Lefkoşa Türk Belediyesi yönetimi şehirdeki atık oranını azaltırken, geri dönüşüme de katkı sağlayan proje kapsamında bugüne kadar yurttaşlara 4 bin 200 adet bez çantayı ücretsiz dağıttı.

Kampanyada atık oranını daha çok azaltmayı teşvik etmek için 20 Şubat’tan itibaren 50 tane plastik şişe veya 20 tane alüminyum içecek kutusunu LTB 50. Yıl Fidanlığı’na getiren herkese 1 adet ücretsiz bez çanta verildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
LTBçöpGeri DönüşümAtıkHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AFAD Çalıştayına katılan ekip Gazimağusa Belediye Başkanı Arter'i bilgilendirdi
AFAD Çalıştayına katılan ekip Gazimağusa Belediye Başkanı Arter'i bilgilendirdi
Kıbrıslı Türkler için Kıbrıs Sorunu En Önemli Dördüncü Sorun
Kıbrıslı Türkler için Kıbrıs Sorunu En Önemli Dördüncü Sorun
HP heyeti Yenierenköy’ü ziyaret etti
HP heyeti Yenierenköy’ü ziyaret etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim