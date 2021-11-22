Coşkun: “Ülkemin benim gibi birine ihtiyacı var”

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, geçtiğimiz hafta Milletvekilliği için Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden aday adayı olacağını açıklamıştı.

Niçin aday olduğuna dair açıklamalarda bulunan Coşkun, Belediye Başkanlığı sürecinde edindiği bilgi ve deneyimleri tüm ülke için harcama niyetinde olduğunu belirtti.

“Ülkemin benim gibi bir insana ihtiyacı var”

Belediye Başkanlığı için gelecek seçimlerde aday olması durumunda yarışı kazanacağından şüphesi olmadığını ifade eden Coşkun; “Bir Belediye Başkanı görev ve yetki bakımından 2-3 milletvekilliğine eşdeğer neredeyse. Özel aracım, makamım ve özel bütçem var. Bunlara rağmen vekilliği seçtim. Yeterli bilgi ve deneyimim de olduğunu düşünüyorum. Ülkemin benim gibi bir insana ihtiyacı var. Bilgi ve birikimimi ülkem için harcamak istiyorum” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti siyasetinde birinin eline tutmadan yürüyebilmenin pek mümkün olmadığını belirten Coşkun; “Benim amcam, dayım, yeğenim yok. Elimi tutacak kimse yok. Tutarsa; halk tutacak” dedi.

KAYNAK: GIYNIK