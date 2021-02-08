“Covid-19 hızla yayılıyor,herkes kendine düşeni yaparsa biz bu salgını yeneriz”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün akşamdan bu sabah 10.00’a kadar 57 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini, 15 hastanın yoğun bakımda, 6’sı solunum cihazına bağlı tedavi gördüğünü, diğerlerinin ise yüksek basınçlı oksijen aldığını açıkladı.

Bakan Pilli, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğünü ve Türkiye’den Sinovac aşılarının gönderilmesine devam edileceğini kaydederek, polislerin aşılanmasına ise birkaç gün içinde başlanacağını söyledi.

Bakan Pilli, Avrupa Birliği’nden sağlanan Pfizer&Biontech aşılarının ikinci dozlarına bugün Lefkoşa’da Trenyolu Polikliniği ve İskele Sağlık Merkezi’nde başlandığını kaydetti.

AB’den 75 bin adet hızlı test (antijen testi) kiti geleceğini de açıklayan Bakan Pilli, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi girişimiyle önümüzdeki günlerde bu kitlerin ulaşacağını bildirdi.

Pilli, KKTC’de mutasyonlu virüs görülüp görülmediğiyle ilgili Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yapılan incelemenin sonucunun bu akşam veya yarın açıklanacağını da söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de “Manşet +” programına telefon bağlantısıyla katılarak koronavirüs pandemisinde ülkedeki son durumla ilgili açıklamalar yaptı.

Pilli, bu sabah 10.00 itibarıyla 57 yeni vaka olduğunu, 15 hastanın yoğun bakımda, 6’sı solunum cihazına bağlı tedavi gördüğünü, diğerlerinin ise yüksek basınçlı oksijen aldığını ifade etti.

Pilli, yoğun bakımdaki hastaların yaş grubuyla ilgili de bilgi vererek “40-50 yaş grubunda 2 kişi, 50-60 yaş grubunda 4 kişi, 60-70 yaş grubunda 2 kişi, 70-80 yaş grubunda 5 kişi ve 80-90 yaş grubunda 2 kişi” olduğunu bildirdi.

“MUTASYONLU VİRÜS VAR MI?”

Ülkede mutasyonlu virüs olup olmadığının tespiti için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne gönderdikleri örneklerin incelendiğini kaydeden Bakan Pilli, bu akşam veya yarın sonucuyla ilgili açıklama yapılacağını söyledi.

Pilli, “Gelecek özel kitlerle kendi laboratuvarımızda mutasyona uğrayan virüsleri tespit edebileceğiz” dedi.

YDÜ Hastanesi’nin mutasyonlu virüs tespit edildiği açıklamasını basından duyduğunu, daha detaylı bilgisi olmadığını söyleyen Sağlık Bakanı Ali Pilli, alınan önlemlere uyulursa mutasyonlu da olsa virüsün önlenebileceğini; herkesin tedbirlere uyması gerektiğini vurguladı. Pilli, önlemleri uygulayamayan bazı Avrupa ülkelerinin ne halde olduğunun görüldüğüne işaret ederek “Mutasyon da önemli ama önemli olan kendimize düşeni yapmak” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Pilli, günde 60-70 vaka göründüğünü, herkes tedbirlere uyarsa bu hafta içinde vakaların azalacağını öngördüklerini ifade ederek “Ama aldığımız tedbirleri uygulamazsak daha da kötü olacak. Pandemilerde önemli olan hastaların ve temaslıların izole edilmesidir” ifadelerini kullandı.

Pilli, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi girişimiyle AB’den 75 bin adet hızlı test kiti geleceğini ve antijen testlere yeniden başlanacağını da açıkladı.

Lefkoşa ve Girne’de vakaların fazla olduğunu, tüm bölgelerde taramaların sürdüğünü kaydeden Ali Pilli özetle “Önlemlerin etkili olup olmadığını bu hafta net şekilde göreceğiz. 60-80 vaka var şu anda. Biraz daha kapanmak lazım. Bu şartlarda herkes kendine düşen görevi yapmalıdır. Lütfen hasta olunca mutlaka hastaneye başvurun. Temaslıysanız bildirin. Evde hastalık geçecek diye bekleyip solunum zorluğuyla gelen hastalar var. Hem kendilerini hem çevrelerini riske atıyorlar. Günahtır, yazıktır. Teması kesmek için temaslının veya pozitif vakanın izole olması gerekir” dedi.

Türkiye üzerinden bugüne kadar 40 bin Sinovac aşısı geldiğini ve bunların 35 bininin kullanıldığını belirten Bakan Pilli, cumartesi TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğünü ve Çin’den Türkiye’ye giden aşıların incelenme süresinin Çarşamba veya Perşembe günü dolmasından sonra KKTC’ye aşı gönderileceğini teyit ettiğini söyledi.

Pilli, pandeminin önlenmesinde aşının önemli olduğunu vurgulayarak şu anda 21 olan aşı merkezini 25’e çıkararak aşılamaya devam edeceklerini bildirdi.

“Hedef mart sonuna kadar herkesi aşılamak ama önemli olan aşıların gelmesidir” diyen Bakan Pilli, bazı iş adamlarınca yurt dışından aşı getirme girişimlerinin hatırlatılması üzerine ise aşıların ülkeler arası satıldığını, KKTC’de aşıları tetkik edecek altyapı bulunmadığını o yüzden ancak Türkiye Sağlık Bakanlığı kontrolünden geçecek aşıların ülkeye gelebileceğini söyledi. Pilli, “Onun dışında gelecek herhangi bir aşıyı kabul etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İnanıyorum ki TC’den çok kısa sürede bize bayağı miktarda bir aşının geleceğidir. Süratle halkımızı aşılayacağız” diyen Sağlık Bakanı Pilli, aşı planlarının olmadığı yönündeki eleştirileri üzüntüyle karşıladığını da belirtti ve birinci aşamada sağlık çalışanları ve yaşlı bakım merkezindekilerin ikinci aşamada 65 artı yaş grubundakilerin aşılandığını anlattı.

Bakan Pilli, aşı geldiği anda riskli meslek gruplarında çalışanların aşılanacağını kaydederek, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’la görüştüğünü ve yarın veya Çarşamba günü polislerin aşılanmasına başlanacağını söyledi.

Temaslıların ev karantinasına alınmasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, şu andaki amaçlarının ayın 14’üne kadar salgını kontrol altına almak olduğunu vurguladı ve ev karantinası ve elektronik bileklik konusunda uzun zamandır çalışma olduğunu kaydetti. Pilli, “Biz 14’üne kadar salgını kontrol altına almak istiyoruz daha sonra teknolojiden yararlanılarak elektronik bileklikle uygulama yapılacaksa da yapılır” dedi.

Bakan Pilli, halka çağrıda bulunarak “Covid-19 hızla yayılıyor. Herkes kendine düşeni yaparsa biz bu salgını yeneriz” diye konuştu.