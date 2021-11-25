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COVID-19 pozitif düzensiz göçmen firar etti!

Erülkü yakınlarındaki Mavi Kalem Öğrenci Yurdu’nda Polis gözetiminde bulunan düzensiz göçmen olduğu belirtilen yabancı uyruklu bir şahıs geçtiğimiz günlerde firar etti.

25 Kasım 2021 Perşembe 16:25
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COVID-19 pozitif düzensiz göçmen firar etti!
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Erülkü yakınlarındaki Mavi Kalem Öğrenci Yurdu’nda Polis gözetiminde bulunan düzensiz göçmen olduğu belirtilen yabancı uyruklu bir şahıs geçtiğimiz günlerde firar etti.

Cezaevi kaynaklarından elde edilen bilgiye göre; söz konusu göçmen mahkum değildi, Polis gözetiminde karantina yurdunda bulunuyordu.

Farklı resmi kaynaklardan elde edilen bilgiye göre ise göçmen Girne sahillerinden bir botla adaya girdi, pozitif olduğu gerekçesiyle karantinaya alındı ve buradan kaçtı. 

Kaynak : Yenidüzen https://www.yeniduzen.com/covid-19-pozitif-duzensiz-gocmen-firar-etti-146872h.htm

Son Güncelleme: 25.11.2021 17:32
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