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CTP'den Kormazhan'a teklif... Kormazhan: "Teklifi kabul etmediğimi ilettim"

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, CTP'den Lefkoşa kontenjan adaylığı için teklif aldığını duyurarak, teklifi kabul etmediğini kaydetti. Kormazkan, CTP camiasına da teşekkür etti.

02 Aralık 2021 Perşembe 18:24
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CTP'den Kormazhan'a teklif... Kormazhan: "Teklifi kabul etmediğimi ilettim"
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Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Kormazhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden (CTP) Lefkoşa kontenjan adaylığı için teklif aldığını duyurdu. Kokmazhan, teklifi kabul etmediğinin de altını çizdi. 

"CTP CAMİASINA TEŞEKKÜR EDERİM"

CTP camiasına teşekkür ettiğini belirten Kormazhan,  "Arkadaşlarımla yaptığım değerlendirme sonrasında, adaylık teklifini kabul etmediğimi CTP Genel Sekreterine ilettim" dedi. Kormazhan, Sol Hareket'in tavrını düzenleyecekleri basın toplantısıyla duyuracaklarını da ifade etti. 

Korkmazhan, açıklamasında şunları söyledi:

"Birçok arkadaş soruyor. Basına da yansıdı. CTP tarafından Lefkoşa kontenjan adaylığı teklifi aldığım doğrudur.

Herşeyden önce CTP camiasına teşekkür ederim. Arkadaşlarımla yaptığım değerlendirme sonrasında, adaylık teklifini kabul etmediğimi CTP Genel Sekreterine ilettim.

Kabul etmeme gerekçelerini, bir süredir yürüttüğümüz iş birliği çalışmaları ve seçimler ile ilgili tavrımızı Sol Hareket olarak önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz basın toplantısında detaylı bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağız."

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