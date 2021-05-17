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CTP: “Filistin Halkının Yanındayız”

 Cumhuriyetçi Türk Partisi, Filistin halkının kendine ait topraklarda özgürlüklerini kullanamaz, gelenek ve göreneklerini yaşatamaz, dini ibadetlerini arzu ettiği ölçüde yerine getiremez bir durumda bulunduğuna işaret ederek, Filistin halkına destek belirtti.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:49
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CTP: “Filistin Halkının Yanındayız”

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, Filistin halkının ve haklı davasının yanında olduklarına işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:

“Dünyanın en önemli erdemlerinden birisi barıştır. Barış olmayan koşullarda huzurdan, mutluluktan, özgürlüklerin kullanılmasından, insanca yaşamdan söz edilemez.

Filistin halkı kendine ait topraklarda özgürlüklerini kullanamaz, gelenek ve göreneklerini yaşatamaz, dini ibadetlerini arzu ettiği ölçüde yerine getiremez bir durumda bulunmaktadır. Bu da yetmezmiş gibi İsrail saldırısına uğramakta, binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kalmakta, çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere savunmasız insanlar katledilmektedir. Bu durumun kabul edilmesi mümkün olmamakla birlikte uluslararası toplumun seyirci kalması da anlaşılır değildir. İsrail devlet terörünü şiddetle kınar, Filistin halkının ve haklı davasının yanında olduğumuzu belirtiriz.”

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